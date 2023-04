In occasione della 20^ edizione della Fiera di San Marco, Riviera in Fiera, in programma oggi, 25 aprile, sarà attivato dalle ore 11:00 alle 17:00 un servizio filatelico temporaneo con una postazione in Piazza Cavour.

Il timbro è stato realizzato nel formato tondo, con riprodotti il logo della Città di Cocconato e de i “Borghi più belli d’Italia”, insieme con la scritta “20^ Edizione – Fiera di San Marco”, mentre sulla cartolina realizzata da Poste Italiane, la protagonista è la torre simbolo della Città.

Presso lo spazio filatelico si potranno acquistare anche le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane (folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti).

Il timbro figurato relativo all’annullo sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’Ufficio Postale di Asti Dante in Corso Dante Alighieri 55, negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico, a partire da mercoledì 26 aprile e per i sessanta giorni successivi all’evento, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Asti.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.

Cocconato è il primo Comune del Piemonte che partecipa all’iniziativa di Poste Italiane in collaborazione con l’Associazione “Borghi più Belli d’Italia” e le Istituzioni locali, un progetto volto a valorizzare attraverso la Filatelia il patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani.

A conclusione del programma sarà realizzata una guida, «La Filatelia nei Piccoli Borghi più belli d’Italia», con le manifestazioni realizzate, i francobolli emessi e i chiudilettera, oltre a una mostra itinerante con prodotti realizzati con le immagini messe a disposizione dall’Associazione.