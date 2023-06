Nel fine settimana ad Asti ritorna Wine Street Tasting, organizzato dall’associazione Creative con la sua 14^ edizione. Una manifestazione ideata per celebrare il vino, prodotto di punta del Piemonte, e per promuovere la cultura enogastronomica del territorio astigiano. Si svolge due volte all’anno (solitamente a maggio e settembre), tra le strade e le piazze del centro storico, coinvolgendo decine di attività. Da quando è stata inaugurata, nel 2012, ha catturato l’attenzione dei buongustai di tutta la regione e oltre, grazie alla sua atmosfera suggestiva fatta di sapori, suoni e profumi.

Quest’anno, Wine Street Tasting si svolgerà oggi e domnai, sabato, sino alla sera, e domenica 18 a pranzo. La manifestazione è in concomitanza con un altro evento di grande rilievo: il passaggio ad Asti della prestigiosa Mille Miglia. Durante queste giornate, 44 attività gastronomiche apriranno le loro porte, offrendo ai visitatori la possibilità di creare il proprio menu personalizzato. Gli ospiti potranno assaggiare l’antipasto in un locale, il primo piatto in un altro, il secondo in un terzo e il dolce in un quarto, vivendo un’esperienza culinaria unica e itinerante. Ogni locale, oltre alle sue specialità, proporrà anche una selezione di vini pregiati: “Wine Street Tasting rappresenta una straordinaria occasione per immergersi nell’essenza della cultura enogastronomica di Asti, esplorando i sapori autentici del territorio e scoprendo nuove delizie e nuovi scorci della città – commentano le organizzatrici –. Quest’anno il contemporaneo passaggio della Mille Miglia permetterà di unire l’atmosfera vibrante e l’entusiasmo contagioso che caratterizzano entrambe le manifestazioni che si fonderanno per creare un’esperienza unica per gli appassionati di motori e del buon cibo”.

L’associazione CreATive è un’organizzazione che si occupa di promuovere la cultura, l’arte e la creatività ad Asti. Fondata nel 2012, l’associazione ha come obiettivo principale quello di valorizzare il territorio astigiano attraverso eventi e iniziative che coinvolgano la comunità locale e i visitatori. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visitate il sito web ufficiale: www.winestreetasting.com o le omonime pagine Facebook e Instagram.

FOTO DI REPERTORIO

Elena Fassio