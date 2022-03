Asp ha accolto la richiesta dell’Agenzia della Mobilità Piemontese di consentire la circolazione libera e gratuita, sui propri bus del trasporto pubblico, alle persone provenienti dall’Ucraina, per i primi cinque giorni dalla data di ingresso in Italia.

Tale possibilità consentirà agli ucraini ospitati in Piemonte, in analogia con quanto disposto dal Dipartimento della Protezione Civile per i servizi ferroviari e marittimi e per la rete autostradale, di raggiungere le destinazioni e sbrigare le prime pratiche burocratico-amministrative avvalendosi gratuitamente del trasporto pubblico. Sarà sufficiente a tal fine che venga esibito il passaporto o un documento di identità che attesti la residenza in Ucraina.

Per informazioni: tel. 0141 434711, www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.