Identità e differenze tra due vitigni tanto storici quanto diversi di Piemonte e Toscana, quali sono la Barbera e il Brunello (Sangiovese), mercoledì 10 aprile alle ore 20,30 al Mercato Contadino di Campagna Amica Asti.

Con la conduzione del sommelier e WSET Diploma Davide Buongiorno, si terrà la degustazione di otto etichette delle annate 2018 e 2019, per un viaggio sensoriale alla ricerca degli elementi di resistenza e resilienza, rispetto ad una condizione climatica che accomuna i due areali di produzione.

In particolare, verranno poste in evidenza la freschezza, i colori (diametralmente opposti), l’evoluzione dei tannini e l’alcolicità dei due vini, il cui percepito di quest’ultima, non necessariamente, corrisponde alla reale gradazione. “E’ la bevibilità, derivante dal miglior bilanciamento tra tannino, freschezza e frutto, a trasmettere il percepito alcolico, talvolta con evidenze anche distanti dall’effettivo” spiega Buongiorno. “Questa è la magia enologica in grado di soddisfare aspettative, anche molto diverse, pur conservando valori e descrittori identitari specifici”.

Diversi nel carattere, nell’evoluzione e nella serbevolezza, i due vini continuano ad essere tra quelli di maggior appeal ascritti al Vecchio Continente, più specificatamente, al Bel Paese, e pur nel rispetto delle svariate sfumature dei diversiterroir, restano ben riconoscibili nel mercato internazionale.

E se il Brunello resta un vino ad esclusivo grande invecchiamento, la Barbera si presta anche per essere apprezzata dopo pochi anni di affinamento.

Rispetto agli abbinamenti vino-cibo, infine, per Buongiorno, i migliori sono quelli “soggettivamente più appaganti”, quindi, fatti eccezione gli eccessivi contrasti, non vi sarebbe una regola su tutte.

Ad accompagnare la degustazione, come da consuetudine, ci saranno i prodotti del Mercato Contadino di Campagna Amica. La serata, organizzata in collaborazione con Rastal si terrà presso la sala polifunzionale dell’EnotecAmica di corso Alessandria 271.

Quota di adesione: euro 50. Info e prenotazioni: 337 1120058.