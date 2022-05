Si sono svolti domenica 24/04 in occasione del Polentone di Bubbio i festeggiamenti per i 100 anni di Teresa Balbo, nata a Bubbio il 25 aprile 1922.

Nella sua giovinezza ha vissuto la guerra rimanendo quasi prigioniera delle truppe tedesche.

Successivamente si è sempre dedicata agli altri assistendo persone anziane sia in Piemonte che in Liguria, ma mantenendo sempre il cuore al suo paese natale.

Teresa è sempre stata una donna di fede, la preghiera l’ha sempre supportata nei momenti difficili; ha collaborato con la parrocchia e con Don Bruno, che le ha lasciato un bagaglio di ricordi che porterà sempre con se.

Nel 1999 ha iniziato a prendersi cura del pronipote Nicolò e da un anno è tornata a Bubbio, nella casa dove ha vissuto con il marito.

Sta vivendo i suoi primi 100 anni con una serenità e un entusiasmo invidiabili, circondata da persone che le vogliono bene e si prendono cura di lei.