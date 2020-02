I tre astigiani ricoverati al Cardinal Massaia sono in buone condizioni generali.

A loro si è aggiunto un quarto paziente, proveniente dal gruppo di astigiani rientrati dalla Liguria, le cui condizioni non sono gravi, ma per cui è stato comunque valutato opportuno il ricovero.

I tamponi fatti al personale della Casa di riposo di Portacomaro hanno tutti dato esito negativo, seppur anch’essi andranno validati dall’Istituto Superiore di Sanità.

I casi positivi sono dunque attualmente 35, di cui 4 ricoverati presso l’Ospedale Cardinal Massaia e 31 in isolamento volontario domiciliare.

Per i primi tre casi ricoverati all’ospedale di Asti si tratta di un’anziana di 84 anni di Portacomaro e di un altro pensionato che hanno preso parte alla gita al mare ad Alassio. Il terzo caso è quello di un’anziana che ha avuto contatti con la signora di Portacomaro positiva al Covid 19. Il quarto è un signore di 89 anni che anche lui era ospite al Bel Sit di Alassio con gli altri 36 astigiani.

La dipendente della Provincia che aveva partecipato al soggiorno come accompagnatrice è risultata invece negativa al coronavirus.