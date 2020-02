Sono ancora bloccati all’Hotel Bel Sit di Alassio gli astigiani che facevano parte della comitiva del circuito Soggiorni Marini Invernali (per Over 60) che aveva raggiunto la cittadina ligure martedì 18 febbraio. Nello stesso Hotel soggiornava la signora di Castiglione d’Adda risultata positiva al Coronavirus e da cui è partito l’effetto domino. Attualmente gli astigiani positivi al virus sono quattro, tutti ricoverati al San Martino di Genova.

Gli Over 60 che non possono uscire dall’Hotel attendono di sapere quando (e dove) saranno trasferiti in una struttura “protetta” in Piemonte. Struttura in cui proseguirà la “quarantena”.

