In occasione della chiusura al traffico del tratto di corso Dante compreso tra largo Martiri della Liberazione e piazza Vittorio Veneto, prevista da lunedì 3 a venerdì 7 marzo, i bus di ASP subiranno variazioni di percorso dalle ore 9 alle ore 17,30.

I bus della linea 4 in direzione Via Torchio non effettueranno le fermate di Corso Dante (direzione piazza Alfieri) e corso Alfieri (direzione piazza primo Maggio) sostituite dalle fermate provvisorie di: via Conte Verde, via Foscolo, strada Fortino, corso Volta, via Monte Rainero; i medesimi bus non effettueranno le fermate di corso Galileo Ferraris sostituite dalle fermate provvisorie di viale Alla Vittoria.

I bus della linea 7 in direzione corso Alba non effettueranno le fermate di Corso Dante (direzione piazza Alfieri) e piazza Alfieri sostituite dalle fermate provvisorie di: via Conte Verde, via Foscolo, strada Fortino, corso Volta, via Monte Rainero, via Calosso e viale Alla Vittoria.

I bus della linea 6 in partenza alle ore 13.51, non effettueranno le fermate di corso Dante comprese tra piazza Vittorio Veneto e Largo Martiri della Liberazione sostituite dalle fermate provvisorie di: via Conte Verde, via Foscolo, strada Fortino, via Arò e via Pietro Micca.

I bus delle linea Sc1, Sc4, Fr2 (Asti – Castiglione, Quarto-Valenzani, Viatosto), in partenza rispettivamente alle ore 13:42, 13:55, 13:50 non effettueranno le fermate di: corso Dante da piazza Vittorio Veneto direzione piazza Alfieri, piazza Alfieri e viale Alla Vittoria, sostituite dalle fermate provvisorie di: corso Dante da piazza Vittorio Veneto verso via Conte Verde, via Conte Verde, via Foscolo, strada Fortino, corso Volta, via Monte Rainero, via Calosso, via Pietro Chiesa, corso Genova.

I bus della linea frazionale Fr1 (Asti, Valgera, Portacomaro Stazione, Pontesuero, Scuola Media Jona) , in partenza alle ore 14,00 non effettueranno le fermate di: corso Dante da piazza Vittorio Veneto direzione piazza Alfieri, piazza Alfieri, viale Alla Vittoria e via Calosso, sostituite dalle fermate provvisorie di: corso Dante da piazza Vittorio Veneto verso via Conte Verde, via Conte Verde, via Foscolo, strada Fortino, corso Volta, via Monte Rainero, corso Alessandria.

Si ricorda che il 3 marzo, in occasione della chiusura delle scuole per il Carnevale, le linee frazionali e scolastiche sono sospese.

Per informazioni: tel. 0141 434711 (dal lunedì al sabato: 7.30-19.30) oppure www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.