Lo avevamo accolto ad Asti poche settimane fa in occasione di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Ora lo ritroviamo protagonista di una delle lezioni della scuola popolare, l ciclo di incontri formativi per adulti organizzato dalla parrocchia Nostra Signora di Lourdes, il Progetto Culturale della Diocesi e la pastorale Sociale e del Lavoro. Don Luca Peyron, referente della Pastorale universitaria della diocesi di Torino e della Regione nonché coordinatore del Servizio per l’Apostolato digitale, sarà infatti protagonista di un incontro che si terrà lunedì 4 marzo, alle 21, nel salone della parrocchia.

Presentando il suo libro “Cieli sereni. Trovare Cristo seguendo le stelle (e con l’uso di un telescopio)” (Ed. San Paolo) don Peyron parlerà della bellezza del Cielo profondo e del senso della vita.

In un tempo confuso, ci dice don Luca, riprendiamo in mano la bellezza e la meraviglia del creato come faro per ritrovare il senso e la destinazione, come recita l’ultimo verso dell’inno alla gioia: “Intuisci il tuo creatore, mondo? Cercalo sopra la volta stellata! Sopra le stelle deve abitare”.