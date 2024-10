Sabato 12 ottobre in 53 negozi del Piemonte della rete vendita Nova Coop sarà possibile partecipare a“Dona la Spesa”, la raccolta di prodotti alimentari a lunga conservazione e beni di prima necessità che, in questa edizione, destinerà l’intero ricavato alle famiglie in condizioni di difficoltà assistite dalla Croce Rossa Italiana.

I beni più adatti per essere donati sono i prodotti alimentari a lunga conservazione come pasta secca e riso, olio, pelati, carne e tonno in scatola, legumi, farina, zucchero, sale, biscotti, marmellate, latte a lunga conservazione, cereali, merendine, alimenti per la prima infanzia, pannolini, prodotti per l’igiene della persona e per la pulizia della casa.

“Dona la Spesa” è l’iniziativa che Nova Coop organizza più volte all’anno nei propri punti vendita per supportare le associazioni di volontariato, le onlus e le istituzioni locali impegnate quotidianamente nell’offrire aiuto a chi ne ha più bisogno, rinnovando il proprio impegno per il territorio. Nel 2024 è al suo quarto appuntamento, il secondo specificamente dedicato alla raccolta di prodotti alimentari e altri beni di prima necessità. Lo scorso anno, in questo stesso periodo, la giornata di mobilitazione aveva visto la partecipazione di circa 600 volontari e permesso di raccogliere merci per un totale di 40 tonnellate.

Carlo Ghisoni, Direttore Politiche Sociali Nova Coop dichiara:

<Con questa nuova giornata di mobilitazione di ‘Dona la Spesa’, Nova Coop rinnova la propria vicinanza al territorio e alle persone in difficoltà, grazie alla preziosa collaborazione con il Comitato piemontese della Croce Rossa Italiana, che ci consente di intervenire nelle situazioni di reale bisogno in tutta la Regione. Ringraziamo tutti quelli che vorranno partecipare a questa iniziativa riempiendo il proprio carrello di solidarietà, per contribuire a sostenere persone in difficoltà e a costruire una comunità più unita e solidale>.

Vittorio Ferrero, Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato Regionale del Piemonte commenta:

<Anche quest’anno più di 50 Comitati della Croce Rossa piemontese aderiscono all’iniziativa “Dona la spesa” di Nova Coop, a cui va tutto il nostro ringraziamento. Sono migliaia le famiglie che ogni anno ricevono in tutto il territorio piemontese l’aiuto dei volontari della Croce Rossa, anche grazie alle donazioni della popolazione in occasioni come questa. Ogni aiuto è fondamentale per promuovere la solidarietà e combattere la povertà>.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Piemonte e coinvolgerà anche il superstore Coop di Asti.