In occasione della chiusura al traffico del tratto di corso Dante compreso tra largo Martiri della Liberazione e piazza Vittorio Veneto, prevista fino a giovedì 27 febbraio, i bus di Asp subiscono variazioni di percorso dalle ore 9 alle ore 17,30.

I bus della linea 4 in direzione N.S. di Lourdes non effettuano le fermate di corso G. Ferraris, via Calosso, corso alla Vittoria (direzione piazza Alfieri), piazza Alfieri e corso Dante sostituite dalle fermate provvisorie di corso alla Vittoria (direzione via Calosso), via Calosso, via Monterainero, corso Volta, Strada Fortino, via Foscolo e via Conte Verde.

I bus della linea 7 in direzione via Foscolo non effettuano le fermate di piazza Alfieri e corso Dante, sostituite dalle fermate provvisorie di corso alla Vittoria, via Calosso, via Monterainero, corso Volta, Strada Fortino, via Foscolo e via Conte Verde.

I bus della linea frazionale Sc3 (Asti-Montemarzo), in partenza alle ore 14, non effettuano le fermate di corso alla Vittoria, piazza Alfieri e corso Dante, sostituite dalle fermate di corso alla Vittoria, via Calosso, via Monterainero, corso Volta, Strada Fortino, via Foscolo, via Conte Verde e corso Dante.

I bus delle linee frazionali Fr5 (Asti-Vaglierano Alto-Valle del Re), in partenza alle ore 13,57, e Fr6 (Asti-San Marzanotto-Stangona), in partenza alle ore 13,57 e della linea extraurbana Asti-Tigliole-Asti (tranne prima e ultima corsa) non effettuano le fermate di piazza Alfieri e corso Dante, sostituite dalle fermate di corso alla Vittoria, via Calosso, via Monterainero, corso Volta, Strada Fortino, via Foscolo e via Conte Verde.

Per informazioni: tel. 0141 434711 (dal lunedì al sabato: 7.30-19.30) oppure www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.