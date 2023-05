Domenica 21 maggio, dopo la Santa Messa celebrata dal cappellano militare don Diego, presso il Santuario della Virgo Fidelis, protettrice dell’Arma dei Carabinieri, ad Incisa Scapaccino, si è tenuta la cerimonia per la consegna degli attestati di riconoscimento rilasciati dalla Regione Piemonte per le attività svolte dagli appartenenti ai Nuclei di Protezione Civile e Organizzazione di Volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri durante la pandemia.

La manifestazione é stata organizzata dall’Ispettore regionale Generale di Brigata in congedo Marcello Bergamini e sono intervenute numerose autorità, l’Onorevole Andrea Giaccone , la Dott.ssa Angelica Corino in rappresentanza della Provincia di Asti, il Comandante Provinciale Carabinieri di Asti Ten. Col. Paolo Lando, il Comandante Compagnia Carabinieri di Canelli Tenente Lorenzo Conti, il rappresentante della Questura di Asti , il Presidente del Coordinamento Protezione Civile Asti Valter Marengo e i Sindaci dei Comuni di Incisa Scapaccino, Castello di Annone, Castagnole delle Lanze e Nizza Monferrato.

Erano presenti numerosi volontari delle sezioni ANC di Asti, Nizza Monferrato, Costigliole d’Asti, Castagnole delle Lanze e del Nucleo di Protezione Civile, rappresentati dai relativi presidenti, Graziano Traversa, Ezio Bauduino, Fernando Iacono ,Giuseppe Porcheddu e Fabrizio Ettore Rosso, che nel biennio pandemico 2020/2022 hanno svolto molti servizi in favore della collettività, dalla consegna a domicilio di spese, medicinali e pasti, alla vigilanza al di fuori dei supermercati per ricordare la necessità dell’uso delle mascherine e del distanziamento sociale e al prezioso contributo presso i centri vaccinali in collaborazione con ASL e autorità comunali .

Ancora un segnale rilevante a testimonianza dell’importante e fondamentale contributo dato sul territorio dal volontariato durante le emergenze .