Dall’11 al 20 luglio Asti torna a essere il cuore pulsante della musica italiana con la 28ª edizione di Astimusica. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale nazionale, capace di rinnovarsi anno dopo anno senza perdere il suo spirito originario.

Anche quest’estate, per il secondo anno consecutivo, sarà la suggestiva piazza Alfieri a fare da palcoscenico ai concerti e agli eventi serali, offrendo al pubblico un’esperienza unica tra note, emozioni e spettacolo. La presentazione ufficiale dell’edizione 2025 si è tenuta questa mattina al Teatro Alfieri, in una data particolarmente significativa: il giorno del compleanno di Massimo Cotto, storico direttore artistico della rassegna, scomparso lo scorso agosto. Proprio a lui sarà dedicata questa edizione.

A presentare il programma di Astimusica 2025 è stato l’assessore alla Cultura Paride Candelaresi, insieme al sindaco Maurizio Rasero e a Chiara Buratti, moglie del compianto giornalista.

“Sarà la prima edizione orfana di Massimo – ha dichiarato Rasero – ma lui continuerà a essere con noi. Questa non è solo una dedica dell’Amministrazione, ma un omaggio dell’intera città al suo concittadino. Piazza Alfieri ha rappresentato una svolta per il Festival, che oggi vive una nuova fase di crescita. Ma serve l’impegno di tutti: istituzioni, cittadini, operatori culturali”.

Ecco il programma di AstiMusica 2025

Ad aprire il Festival, l’11 luglio, sarà Barbascura X, youtuber, performer teatrale e divulgatore scientifico, con lo spettacolo “Sono qui per Caos”: un mix surreale di scienza, paradossi e comicità tagliente. Il 12 luglio spazio alla serata Ultimo Impero – Le notti magiche, un evento celebrativo che farà rivivere l’iconica discoteca degli anni ’90, con una line-up di DJ storici e ospiti d’eccezione. Il 13 luglio Cristiano De André porterà sul palco “De André canta De André – Best of”, un viaggio musicale tra le immortali canzoni del padre Fabrizio. Il 14 luglio sarà la volta di Tony Hadley, ex voce degli Spandau Ballet, accompagnato dalla TH Band, che festeggerà 45 anni di carriera con una selezione dei suoi successi storici e alcune cover d’autore. Il 15 luglio, invece, protagonista sarà Roberto Vecchioni con il suo “Tra il silenzio e il tuono Tour”, uno spettacolo che fonde canzoni e parole, passato e presente. Il 16 luglio arrivano i Coma_Cose, con l’unica data piemontese del tour estivo; il duo milanese presenterà dal vivo l’album Vita_Fusa.

Il 18 luglio sarà il momento di Alessandra Amoroso, attesa con il “(Fino a Qui) Summer Tour 2025 – Io non sarei”, in cui ripercorrerà i brani più amati della sua carriera.

Il 19 luglio toccherà a La Vita a 30 Anni, una serata-evento a ingresso libero pensata per far rivivere – con musica, video e suggestioni – gli anni ’90 e 2000, tra hit, cartoni animati e serie TV cult.

Il festival si chiuderà il 20 luglio con una maratona musicale gratuita. Dalle 18 dj set a cura di I Love Rock, seguiti alle 21.30 dal live dei The Rumpled, band folk-punk capace di accendere ogni piazza. Alle 22.30 saliranno sul palco i Punkreas, storica formazione del punk italiano, per celebrare i 30 anni di Paranoia e Potere.

Le serate inizieranno alle 21, salvo eccezioni: il 12 luglio (Ultimo Impero) alle 19, il 19 luglio (La Vita a 30 Anni) alle 20 e il 20 luglio (finale con The Rumpled e Punkreas) alle 20.30.

I biglietti per i concerti a pagamento sono già disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Cristiana Luongo