A partire da lunedì 10 giugno 2024, Bus Company introdurrà una serie di importanti novità nel servizio di trasporto pubblico extraurbano.

La Regione Piemonte ha voluto fortemente un cambiamento per migliorare la qualità del servizio di trasporto pubblico dell’astigiano e dell’alessandrino.

“La nostra azienda, grazie alla collaborazione con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese, si è mossa per rispondere alle esigenze di mobilità dei territori” afferma il responsabile dell’area esercizio della Bus Company, Livio Avagnina “Apportando alcune modifiche ai percorsi, ottimizzando gli orari delle corse e coordinandole con gli orari dei servizi ferroviari gestiti da Trenitalia siamo riusciti ad ampliare il ventaglio delle destinazioni raggiungibili dai nostri utenti, migliorando l’efficienza, l’interscambio, l’accessibilità e il comfort del servizio offerto.”

Canelli e Asti saranno le località che trarranno i maggiori vantaggi dai cambiamenti: saranno collegate con un bus ogni ora (linea 41) e, presso ognuno dei capolinea, saranno disponibili numerose coincidenze verso altri centri dell’astigiano. Tutte le linee coinvolte nelle modifiche saranno inoltre cadenzate: ciò significa che i bus partiranno sempre allo stesso minuto ogni ora, per una più facile memorizzazione dell’orario.

Anche nell’alessandrino non mancano le novità: tra Alessandria e Casale Monferrato (linea 2) il servizio bus diventa orario e viene istituita una nuova linea Altavilla Moretta – San Salvatore Monferrato – Valenza che, in coincidenza con la linea 2, amplia le possibilità di viaggio tra i centri della zona.

“Questa ulteriore implementazione del servizio testimonia il lavoro costante e quotidiano che la Regione ha fatto fianco a fianco con le aziende di trasporto piemontesi; il Covid ed il caro carburante non hanno fermato il nostro progetto di rendere più capillare ed efficiente il servizio anche nelle province di Asti e Alessandria” afferma soddisfatto l’Assessore Regionale ai Trasporti Marco Gabusi

“Resta un ultimo tassello riguardante i servizi domenicali: con Agenzia della Mobilità integreremo questo servizio entro il 2025 completando il sistema dei collegamenti nel sud Piemonte” conclude Gabusi.

Al Movicentro di Asti ed al capolinea di Canelli sarà altresì presente un QR code che, scansionato con il proprio cellulare, permetterà di conoscere partenze e arrivi di tutte le corse programmate, gli eventuali ritardi e la posizione dell’autobus in tempo reale. Un altro passo importante verso la digitalizzazione e semplificazione per l’utente per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici come soluzione di mobilità efficiente e sostenibile.

Di seguito sono descritte le principali novità. Per informazioni complete, si invita a visitare il sitowww.buscompany.it

Modifiche e nuove coincidenze nel sud astigiano

Linea 41 Asti – Canelli cadenzata e potenziata (modificato il percorso con transito dalla galleria di Molini d’Isola);

Linea 64 Asti – Costigliole – Calosso cadenzata e potenziata;

Rese possibili le coincidenze a Canelli tra le linee 41 (Asti – Canelli), 43 (Nizza Monferrato – Canelli – Castagnole Lanze, con ulteriori possibili proseguimenti per Alba, Asti e Alessandria) e 42 (Canelli – Bubbio, con ulteriori possibili proseguimenti per Cortemilia e Acqui Terme).

Rese possibili le coincidenze ad Asti tra linee 41 e 64 con i treni RV Torino-Genova e SFM6 Torino-Asti

Riorganizzazione delle Linee del nord-est Astigiano

Cadenzate e rinominate le linee dell’area:

linea 48 Altavilla Moretta – Castagnole / Portacomaro – Asti diventa linea 30;

linea 46 Altavilla Moretta – Moncalvo – Asti diventa linea 31;

linea 51 Viarigi – Asti diventa linea 66;

linea 50 Asti – Asti Salera diventa linea 32.

Rese possibili le coincidenze ad Asti tra linee 30, 31 e 66 con i treni regionali veloci Torino – Genova e SFM6 Torino-Asti

Potenziamenti e coincidenze nel Monferrato

Potenziamento della linea 2 (Alessandria – Casale) con corse cadenzate

Introduzione della linea 20 (Altavilla Moretta – San Salvatore Monferrato – Valenza), che migliora i collegamenti tra Vignale Monferrato, Cuccaro Monferrato, Lu Monferrato, Valenza, Alessandria e Casale Monferrato. La linea 20 sostituisce la linea 2C.

Rese possibili le coincidenze a San Salvatore Monferrato tra la linea 2 e la linea 20.

Rese possibili le coincidenze ad Alessandria tra linea 2 e treni RV Torino-Genova.

Modifiche agli orari delle linee del novese

Rivisto e leggermente potenziato il servizio del mese di agosto delle linee: linea 35 (Mornese – Gavi); linea 38 (Gavi – Busalla); linea 39 (Francavilla Bisio / San Cristoforo – Novi); linee urbane di Novi Ligure.



Modifiche nell’acquese e cortemiliese

la linea 31 Castel Boglione – Fontanile – Acqui Terme viene rinominata in linea 81 (nessuna modifica agli orari);

le linee 162 Cortemilia – Alba e linea 165 Canelli – Niella Belbo leggermente riviste negli orari per migliorare il sistema di coincidenze a Ponte Belbo.

Infomobilità