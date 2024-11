Domani, sabato 9 novembre Asti ospita il congresso regionale delle Acli del Piemonte, luogo di riflessioni sull’attività, variegata dell’associazione e luogo istituzionale per il rinnovo, per i prossimi quattro anni del consiglio regionale che sarà poi chiamato ad eleggere il presidente e la presidenza regionale. L’associazione arriva al congresso forte di numeri in aumento, di vitalità e voglia di futuro.

Una realtà complessa quella delle Acli, fatta di circoli e di servizi alle persone, senza rinunciare a essere, come sostiene il presidente nazionale Emiliano Manfredonia, di parte, dalla parte dei diritti, della difesa della Costituzione in tutte le sue parti, fino a dare ai congressi di questa stagione, un titolo anch’esso di parte: Il coraggio della pace, il coraggio di schierarsi, senza esitazioni con chi ripudia la guerra come soluzione dei conflitti, la corsa gli armamenti, la negazione dell’accoglienza dei migranti,le logiche che stano portando il mondo (afflitto oggi da più di 50 guerre) alla deriva.

Le Acli del Piemonte arrivano al congresso di Asti, dopo gli otto congressi provinciali, luoghi sempre vivaci di confronto e di democrazia interna, ben aldilà degli obblighi congressuali. Alcuni presidenti sono stati confermati (ad Asti Mauro Ferro ha appena iniziato il suo secondo mandato, codiuvato da Daniela Grassi, vicepresidente vicario e Gianni Valente, vicepresidente con delega al Patronato), altri sono nuovi a testimoniare una realtà viva che sa resistere ai tempi bui (anche per l’associazionismo) e che sa fare della generatività il su segno distintivo.

Ricco il programma della giornata che si svolgerà all’università dalle 8.30.

Alle 9 video con immagini dei congresso provinciali di Acli Piemonte e apertura del congresso nel corso de quale verranno nominata la presidenza, ratificato il regolamento congressuale ed elette le commissioni. Alle 9.30 riflessione biblica guidata da don Luca Solaro, accompagnatore spirituale Acli Asti.

Dopo i saluti istituzionali, alle 10.15, Mara Ardizio, presidente regionale Acli Piemonte terrà una relazione, quindi sarà la volta di Daniela Grassi. Alle 11.30 un momento di ricordo di Beppe Andreis e Fabio Protasoni a cui seguirà un dibattito.

Dopo il pranzo alle 14 si svolgerà l’assemblea delle delegate e alle 14.30 riprenderà il dibattito. Alle 16.30 replica del presidente regionali, presentazione delle candidature, votazione mozione finale, elezione dei consiglieri nazionali in rappresentanza del Piemonte ed elezione dei componenti del consiglio regionale. I lavori termineranno alle 19.

Presiederà il congresso il presidente nazionale patronato Acli Paolo Ricotti.