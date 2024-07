l’Associazione Astigiani ha ufficializzato la donazione di arredi e attrezzature alla mensa sociale di Asti, acquistate grazie ai proventi del Bagna Cauda Day. Il presidente di Astigiani, Piercarlo Grimaldi, insieme a membri del direttivo, ha visitato la mensa a cui sono già state consegnati un bancone da lavoro in acciaio, due armadi per spogliatoio e documenti e una bilancia professionale.

Ad accogliere la delegazione Suor Luigina, religiosa dell’ordine delle Suore della Pietà, responsabile della struttura assistenziale per conto del Comune di Asti. Erano presenti anche il sindaco Maurizio Rasero e l’assessore ai Servizi sociali Eleonora Zollo. Suor Luigina ha ringraziato l’Associazione Astigiani per la donazione e ha spiegato che i nuovi arredi e attrezzature saranno utili a rendere più efficiente la gestione della mensa.

«Siamo felici quando le nostre attività generano ricadute positive per la città, lo siamo ancora di più se possono aiutare chi è in difficoltà», ha detto Grimaldi. Il gruppo è stato poi accompagnato a visitare la struttura, che a quell’ora era in piena attività per preparare il pranzo. La mensa sociale di Asti accoglie in media 70 persone ogni giorno, ha spiegato Suor Luigina, astigiani, stranieri e persone di passaggio. L’azione di solidarietà di Astigiani proseguirà con il Carpionato del mondo che fino al 15 settembre coinvolgerà circa 50 locali in tutto il Piemonte. Parte dei proventi sarà devoluto all’Associazione Astro-Pulmino amico di Asti, a sostegno dell’azione a favore dei malati oncologici.