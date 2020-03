“Siamo coscienti che la situazione di questi giorni ed in particolare la necessità di garantire l’erogazione del servizio informativo regolamentando gli accessi, a tutela la salute pubblica, abbiano comportato disagi anche significativi all’utenza. Vorremmo tuttavia rassicurare i cittadini che funzionari e dirigenti dell’Inspsi stanno prodigando per affrontare e risolvere le problematiche di ciascuno”. E’ il commento che arriva dall’Inps regionale che dal 2 marzo, oltre agli sportelli veloci, ha gradualmente riattivato anche gli sportelli di Linea, assicurando anche il presidio telefonico del numero di emergenza provinciale per chi non vuole fare la fila.

“Inoltre, l’emergenza sanitaria ha velocizzato la realizzazione di un progetto “tagliacode”, che permetterà di gestire in maniera innovativa i rapporti con i cittadini – spiegano ancora -. A partire dal 1° di aprile 2020, infatti, gli sportelli di Linea nelle Sedi Inps del Piemonte saranno accessibili esclusivamente tramite prenotazione. L’obiettivo è ridurre i tempi di attesa dei cittadini e facilitare l’accesso alle informazioni”.

Il cittadino prenoterà l’appuntamento agli sportelli, scegliendo il giorno e la fascia oraria desiderata, e potrà anche indicare per quale motivo si rivolge allo sportello Inps. In tal modo potrà presentarsi in sede cinque minuti prima dell’orario fissato e permarrà presso gli sportelli solo il tempo strettamente necessario per ottenere l’informazione o il servizio richiesto. Diverse sono le modalità di prenotazione: tramite smartphone, scaricando l’app “Inps Mobile”, o tramite portale accedendo al sito www.inps.it , nella sezione “Sportelli di Sede”. I

noltre, per non escludere da questa nuova fase chi non usa gli applicativi informatici, l’Istituto ha previsto la possibilità di prenotarsi anche tramite telefono, chiamando il contact center al numero 803.164 da telefono fisso o 06.164.164 da cellulare, o recandosi presso la Sede Inps dove saranno presenti degli sportelli dedicati alla prenotazione degli appuntamenti.

Sarà sempre possibile accedere senza appuntamento allo Sportello Veloce per richiedere Pin, consegnare documenti, prenotare appuntamenti, richiedere estratti contributivi, Certificazioni Uniche e O Bis M. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini le Sedi Inps del Piemonte modificheranno anche gli orari di apertura degli sportelli: infatti sarà possibile fissare appuntamenti con gli sportelli di linea anche un pomeriggio la settimana. “Non vogliamo più “code all’alba” e affollamenti critici nelle sale d’attesa dell’Istituto, soprattutto in questo momento di emergenza in cui è necessario garantire la salute pubblica, evitando assembramenti in luoghi chiusi. – ha spiegato il direttore Regionale Emanuela Zambataro -. È comunque una rivoluzione epocale che, attraverso telefonini e tablet, ci consente di istituire un filo diretto con l’utenza per erogare un servizio tempestivo ed efficiente. Siamo anche consapevoli che non dobbiamo lasciare indietro nessuno. Anche chi non ha dimestichezza con la tecnologia sarà accompagnato dai funzionari Inps in questa rivoluzione copernicana”.