Dal Biscotto al Gelato del Mastodonte: una nuova creazione artigianale addolcisce l’estate in Valtriversa.

Dopo le prove per la creazione e messa a punto della ricetta, il gelato viene servito da qualche tempo alla Pasticceria Belvedere di Villafranca (regione Borgovecchio), uno dei tredici esercizi che, dal dicembre scorso, producono con successo il Biscotto del Mastodonte, promosso dal Distretto del commercio diffuso della Valtriversa e apprezzato anche da Slow Food Piemonte.

Inventori del gelato, che omaggia l’animale preistorico del Villafranchiano, sono due giovani pasticceri, Paolo Belvedere e Alessio Varbella, che nei mesi scorsi hanno seguito in Emilia un corso di formazione dal Mastro gelataio Simone De Feo, premiato con i tre coni nella guida delle gelaterie del Gambero Rosso.

“Dal biscotto al gelato – ricorda Alessio Varbella – il passo è stato breve. Abbiamo mantenuto i tre ingredienti del primo per fare il secondo: mosto di Freisa, nocciole e miele. L’esperimento è riuscito, il gelato, la cui crema contiene anche piccoli pezzi sbriciolati di biscotto, sta piacendo ed è già diventato un gusto fisso, cioè sarà servito quotidianamente per tutta l’estate”.

Per premiare l’idea e la voglia di fare dei giovani pasticceri, il Comune ha deciso di servire gratuitamente il gelato del mastodonte alla popolazione che interverrà domani, sabato 27 luglio, all’inaugurazione del Parco delle Verne. “Una buona idea ne produce altre, ed è quello che sta succedendo con il Biscotto e il Gelato del Mastodonte”, il commento del sindaco Anna Macchia, che ricorda: “Un progetto come questo, assolutamente unico nel suo genere, sostiene le attività commerciali e le distingue dalle altre, oltre a mettere al centro il territorio della Valtriversa, tra i cui prodotti tipici ci sono proprio nocciole, miele e mosto di Freisa. Come sindaci del Distretto siamo molto fieri dell’evoluzione di questa singolare esperienza, chissà se arriveranno altre sorprese!”.

“Perché venire al Belvedere? – dice Alessio Varbella – Perché ti mangi il gelato, unico, originale e con ingredienti naturali, e ti gusti il territorio