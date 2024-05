Da anni siamo abituati a vedere dépliant del Palio che sembrano una piccola enciclopedia. Libretti che contengono tutte le informazioni possibili e immaginabili sulla manifestazione di settembre. Ma i dépliant del Palio non sono sempre stati così. Una volta erano decisamente più spartani ed essenziali. Ma chi si ricorda come erano i dépliant del Palio della fine degli anni Sessanta? E quelli degli anni Settanta, quando ormai la manifestazione si era consolidata? A venire incontro alla legittima curiosità degli appassionati ci ha pensato il Comitato Palio San Secondo che nello scorso settimana, nel salone dei Palii di Palazzo Montalcini, ha allestito una mostra temporanea dei dépliant del Palio realizzati dal 1967 (l’anno della ripresa) al 2023. Ma non solo: sono state esposte anche altre pubblicazioni relative alla manifestazione di settembre.

Un’iniziativa che ha avuto un successo più che lusinghiero. Spiega l’ideatrice della mostra Silvia Duretto, responsabile della Commissione Storica del Comitato biancorosso dall’ottobre 2023: “Siamo molto contenti dell’afflusso di pubblico. I passaggi sono stati numerosi. A visitare la mostra anche parecchie persone provenienti dalla Lombardia. E abbiamo avuto anche un gruppo di turisti belgi”. Ai turisti che chiedevano informazioni è stato anche spiegato cos’è il Palio. La manifestazione è stata illustrata da Massimo Mazzetto, grande appassionato di Palio e “vicino” al Comitato San Secondo, nel 2017 autore insieme ad Efrem Zanchettin di un libro sul Paliotto. Ancora Silvia Duretto: “Tutto è nato dal mio desiderio di ritrovare i temi dei cortei storici. Così ho pensato a una mostra dei dépliant del Palio e il Comitato si è messo alla ricerca. Alcuni dépliant sono stati gentilmente imprestati da appassionati e collezionisti”. Pare che del “mitico” dépliant del Palio 1967 esistano solo più due copie: una è stata possibile ammirarla a Palazzo Montalcini.

Alla mostra sono stati registrati i passaggi del sindaco Maurizio Rasero, dell’assessore alle Manifestazioni Riccardo Origlia, del vicepresidente della Regione Fabio Carosso, dell’on. Andrea Giaccone, del Capitano del Palio Gianbattista Filippone e del parroco di San Secondo Andrea Martinetto.

Antonella Laurenti

Foto di Roberto Signorini