Sabato 14 e domenica 15 giugno si svolgerà la VIII edizione del Torneo dell’Antica Rotonda organizzato dal comitato palio borgo San Pietro.

Il torneo che si svolgerà nel piazzale dell’Enofila vedrà in competizione gruppi di sbandieratori e musici (categorie federali under e assoluti) astigiani, di altre città del Piemonte e non solo.

Inoltre sabato sera dopo le prime gare ci sarà una serata con street food e dj set con dj Salvo Martino!

Il Torneo nasce nel 2015 con l’intento di valorizzare l’arte della bandiera e i luoghi storici significativi per il nostro Borgo. Non a caso la denominazione richiama la “Rotonda del Santo Sepolcro” ovvero il complesso del Battistero di San Pietro per molti secoli sede del Priorato Gerosolimitano di Lombardia, che sorge a pochi passi da piazzale De André, sede del campo gara.

Dal 2016 il Torneo comprende il memorial Mara Sillano Sabatini, riservato alle categorie under, in ricordo della borghigiana di San Pietro sc comparsa qualche he anno fa.

Ecco il programma del torneo.