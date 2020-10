Diretta Facebook stamattina dal Municipio del sindaco di Asti Maurizio Rasero e del commissario Asl AT Messori Ioli.

“I casi sono in aumento ad Asti come in Piemonte e in Italia – dice il commissarion Asl -. Stiamo riconvertendo reparti in reparti Covid. Come numeri assoluti siamo ancora a un livello di gestione (poco più di 100 positivi e 6 in terapia intensiva) ma ogni giorno continua l’arrivo dei pazienti da ospedalizzare. Mascherina, igiene delle mani e distanziamento restano le parole d’ordine. L’80% dei contagi ormai arrivano in ambito familiari. Le scuole hanno lavorato bene e tenuto protocolli che danno garanzie, ma l’incontro e il trasporto dovuti alla scuola favoriscono dei momenti di contatto che fanno circolare il virus e lo fanno arrivare tramite i ragazzi più giovani e genitori e nonni. Cercate di mantenere delle distanze di buon senso anche in casa, di areare i locali più spesso, di tenere la mascherina. State più possibile all’aperto”.

Nei prossimi giorni saranno utilizzati i test rapidi che daranno risposte nel giro di un quarto d’ora.