Alla vigilia del suo 130° anniversario, Banca d’Alba celebra un traguardo storico con il miglior bilancio di sempre. Lunedì alla presentazione ai media del bilancio 2024 il presidente, Tino Cornaglia, elenca i grandi risultati raggiunti trai quali la crescita costante dei soci.Con quasi 65.000 Soci, l’istituto albese conferma un andamento di crescita costante ed equilibrato e il suo primato in Italia per numerosità della compagine sociale. Un bilancio eccellente quello che verrà approvato nella prossima Assemblea dei Soci caratterizzato da tutti gli indicatori in crescita. I volumi totali hanno raggiunto 12,4 miliardi di euro, con la raccolta che raggiunge 9,3 miliardi e gli impieghi 3,1 miliardi, registrando un aumento del 6,2% rispetto al 2023: un ritmo di crescita superiore del 50% rispetto alla media degli ultimi dieci anni.

Crescita importante anche quella della clientela, oggi 177.000, segno della fiducia che il territorio continua a riporre in Banca d’Alba. L’istituto, oggi presente in Piemonte e Liguria con 74 filiali, si espanderà ulteriormente nei prossimi 12 mesi con le nuove aperture a Novara e Vercelli.

Il 2024 registra un ulteriore incremento dell’utile netto, che raggiunge 80,5 milioni di euro e un rafforzamento dei fondi propri, che si attestano a 560 milioni di euro. Il presidente di Banca d’Alba, Tino Cornaglia: “La nostra missione mutualistica si è tradotta anche quest’anno in un impegno concreto a favore del territorio: nel corso del 2024 abbiamo realizzato 305 interventi tra beneficenza e sponsorizzazioni, sostenendo iniziative e manifestazioni per un totale di 1,2 milioni di euro a beneficio delle comunità in cui operiamo. Inoltre, nei nostri 5 centri medici fisioterapici oltre 7.600 Soci hanno potuto usufruire di 68.600 visite e terapie gratuite, confermando il nostro impegno nel garantire servizi di valore e sostegno tangibile ai nostri Soci e al territorio.”

L’utile di esercizio 2024 è il più importante degli ultimi anni, il cost/income continua a migliorare, registrando una nuova flessione dal 46% al 44,5%, risultato che conferma l’efficienza nella gestione e la capacità della Banca di crescere in modo sostenibile, mantenendo alta la qualità dei servizi offerti alla clientela. Il presidente ha fatto un’analisi del mercato bancario che è sempre più digitalizzato ma in definitiva solo per le operazioni semplici, la presenza di agenzie fisiche è fondamentale mentre il trend di tante altre banche è abbandonare i piccoli comuni. Cornaglia ha ricordato l’impegno della Banca per la cultura con il contributo alla Fabbrica di San Pietro per il restauro dell’affresco Madonna della Bocciata direttamente dalle Grotte Vaticane ad Alba fino al 23 marzo di quest’anno.

Il Direttore Generale di Banca d’Alba, Enzo Cazzullo: “Il bilancio 2024 della Banca completa un triennio caratterizzato da risultati economici straordinari. Questi successi sono il frutto della professionalità dei nostri 550 dipendenti, che ogni giorno offrono un servizio sempre più a misura delle esigenze dei clienti, ma al tempo stesso sono resi possibili anche grazie alla solidità del tessuto socio-economico del nostro territorio. Nel corso del 2024 Banca d’Alba ha concesso credito alle PMI per oltre 322 milioni di euro, segnando un + 30% rispetto l’anno precedente, a un tasso medio inferiore del 24% rispetto alle condizioni mediamente applicate dal sistema bancario.”

Nel 2024, il sostegno alle famiglie per l’acquisto della prima casa è stato significativo, con 100 milioni di euro erogati. Inoltre, nel biennio 2023-2024, l’istituto di credito albese ha rinegoziato 2.800 mutui per un totale di 460 milioni di euro, confermando il proprio impegno nell’offrire soluzioni concrete e sostenibili ai propri clienti. Le parole chiave che guidano l’attività della banca sono sicuramente importanti e impegnative: presenza, crescita, solidità, restituzione, fiducia.

Il Direttore generale ha rimarcato un impegno molto significativo che evidenzia la natura solidale del credito cooperativo: nell’ultimo anno il 30% dei tassi variabili sui mutui sono stati rinegoziati, in parole povere, da variabili sono diventati fissi riducendo l’importo delle rate. Inoltre la banca propone al territorio iniziative di educazione finanziaria: 1000 studenti e 1700 clienti sono stati coinvolti nell’attività educativa.

Gli indici patrimoniali sono in costante ascesa, attestandosi su valori ampiamente superiori alla media del sistema bancario, rafforzando così la capacità dell’istituto di sostenere la crescita del territorio.

Il Presidente del Comitato Esecutivo, Pierpaolo Stra: “Con il suo modello bancario vincente, basato sulla relazione diretta con i clienti e sulla profonda conoscenza del territorio, Banca d’Alba si conferma un istituto solido e affidabile, un modello da seguire anche all’interno del Gruppo BCC Iccrea; il Total Capital Ratio si attesta al 25,7%, mentre il Tier 1 Ratio raggiunge il 23,6%.”

Un’ottima annata anche per la cooperazione e la mutualità a sostegno del territorio; nel corso del 2024 è stata rivolta grande attenzione ai giovani e alla sostenibilità, ambiti nei quali la Banca continua a sostenere eventi di grande rilievo ambientale e informativo.Ed è il Presidente ad annunciare la data del più atteso appuntamento di democrazia finanziaria: i 65.000 Soci di Banca d’Alba si riuniranno l’11 maggio non solo per approvare un bilancio straordinario, ma anche per celebrare insieme un compleanno centenario, testimoniando ancora una volta la forza di una banca che cresce con il suo territorio e per il suo territorio. Nell’occasione, si procederà anche al rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione, tracciando il futuro di Banca d’Alba all’insegna della continuità e dell’innovazione.

