In un mondo in cui le sfide legate alla salute sono sempre più presenti, è fondamentale fare la propria parte. Il 5×1000 rappresenta un’opportunità concreta per sostenere chi lotta contro malattie gravi come leucemie, linfomi e mieloma. Donare il 5×1000 ad AIL significa contribuire a un’Associazione da sempre è al fianco di pazienti e famiglie, offrendo supporto e promuovendo la ricerca scientifica.

Cos’è il 5×1000?

Il 5×1000 è una quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che i contribuenti possono destinare a Enti del Terzo Settore, senza alcun costo aggiuntivo. Questo gesto semplice consente di finanziare attività che migliorano la vita di molte persone. Scegliere AIL significa investire in un’Associazione che lavora instancabilmente per offrire assistenza e speranza a chi combatte contro malattie ematologiche.

L’Impegno di AIL Alessandria-Asti ODV

Fondata il 20 novembre 1997, AIL Alessandria-Asti ODV si è affermata come un punto di riferimento per i malati ematologici e le loro famiglie nelle due province piemontesi e in tutta la Regione stessa. Le attività spaziano dalla ricerca scientifica all’assistenza diretta, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Ecco alcune delle principali iniziative che rendono AIL Alessandria-Asti un faro di speranza:

Finanziamento della Ricerca : AIL Alessandria-Asti ODV sostiene la Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Ematologia dell’A.O.U. “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria e dell’Ospedale “Cardinal Massaia” di Asti, supportando l’attività alla lotta contro i tumori del sangue.



: AIL Alessandria-Asti ODV sostiene la Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Ematologia dell’A.O.U. “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria e dell’Ospedale “Cardinal Massaia” di Asti, supportando l’attività alla lotta contro i tumori del sangue. Borse di Studio e Contratti : AIL Alessandria-Asti ODV eroga borse di studio e contratti a progetto per professionisti del settore, favorendo la formazione di medici, biologi e data manager.



: AIL Alessandria-Asti ODV eroga borse di studio e contratti a progetto per professionisti del settore, favorendo la formazione di medici, biologi e data manager. Collaborazioni Universitarie : AIL Alessandria-Asti ODV collabora con l’Università del Piemonte Orientale (UNIUPO), finanziando assegni e dottorati di ricerca, per formazione e perfezionamento alla ricerca in tema di patologie onco-ematologiche di professionisti che svolgono l’attività presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale e la SCDU di Ematologia dell’A.O.U. “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo”.



: AIL Alessandria-Asti ODV collabora con l’Università del Piemonte Orientale (UNIUPO), finanziando assegni e dottorati di ricerca, per formazione e perfezionamento alla ricerca in tema di patologie onco-ematologiche di professionisti che svolgono l’attività presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale e la SCDU di Ematologia dell’A.O.U. “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo”. Formazione Professionale : Promuove corsi di aggiornamento e stage per migliorare le competenze di chi si occupa della cura dei pazienti.



: Promuove corsi di aggiornamento e stage per migliorare le competenze di chi si occupa della cura dei pazienti. Attrezzature Mediche : AIL Alessandria-Asti ODV acquista strumenti diagnostici e di supporto per garantire cure sempre più efficaci e al fine di migliorare la qualità di vita dei pazienti ricoverati.



: AIL Alessandria-Asti ODV acquista strumenti diagnostici e di supporto per garantire cure sempre più efficaci e al fine di migliorare la qualità di vita dei pazienti ricoverati. Case AIL : AIL Alessandria-Asti ODV gestisce alcune case di accoglienza per pazienti trapiantati e sottoposti all’innovativa terapia CAR-T, e i loro familiari, offrendo un ambiente confortevole e sicuro per proseguire le terapie. Il continuo aumento della richiesta ha portato AIL Alessandria-Asti ODV a dover ampliare la sua capacità di fornitura del servizio gratuito, con l’affitto di ulteriori Case AIL, che sono 5! Le Case, tutte già completamente arredate sono luoghi utili a pazienti trapiantati, post-trapianto e loro famigliari e/o accompagnatori, dove poter essere accolti per poter sostenere più agevolmente, dopo le dimissioni dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, le visite di routine richieste a seguito delle cure svolte, in un ambiente confortevole e familiare , vicino al Centro ematologico di riferimento. Tali case sono infatti posizionate nelle immediate vicinanze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria (350 metri circa), per permettere ai pazienti ed ai loro famigliari che affrontano un periodo critico del processo di cura, di proseguire le terapie iniziate nel reparto di degenza in un ambiente protetto , evitando il periodo critico del rischio di infezioni ed emorragie, con il supporto dei propri famigliari, che potranno fornire una costante vicinanza ; di evitare continui e frequenti spostamenti dal luogo di abitazione.

Tutte le spese sono sempre sostenute da AIL Alessandria-Asti ODV ed il fatto di avere 5 case AIL a disposizione, permette di poter offrire a chiunque abbia necessità, un luogo confortevole in cui alloggiare assieme ad un proprio famigliare.



: Un servizio di volontariato assicura il trasporto dei pazienti fragili che necessitano di trattamenti presso il Day Hospital Onco-Ematologico dell’AOU di Alessandria. Questo servizio è svolto grazie all’utilizzo di due automobili, di cui una completamente elettrica: una scelta sostenibile che non solo riduce l’impatto ambientale, ma garantisce anche un trasporto salutare per le persone a bordo, senza emissioni nocive. Reperimento Fondi: Attraverso eventi e iniziative di sensibilizzazione, AIL promuove la cultura del volontariato e della solidarietà, raccogliendo fondi per finanziare le proprie attività (partecipazione alle manifestazioni AIL nazionali come la vendita delle Uova di Pasqua AIL e delle Stelle di Natale AIL, vendita di articoli e gadget, organizzazione di spettacoli, cene, attività culturali, artistiche o ricreative, di interesse scientifico e divulgativo, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse ematologico, sensibilizzando l’opinione pubblica sulla lotta contro le malattie del sangue, ecc…).

Perché Scegliere AIL Alessandria-Asti ODV

Ogni euro donato tramite il 5×1000 si traduce in supporto concreto per la ricerca e assistenza ai pazienti. I fondi raccolti non solo aiutano a garantire la formazione di professionisti, ma rappresentano anche un segnale di speranza per chi affronta la malattia. Con il tuo aiuto, AIL Alessandria-Asti ODV può continuare a fare la differenza nella vita di molti.

Come Donare il 5×1000

Per destinare il tuo 5×1000 ad AIL, basta compilare l’apposito riquadro nella dichiarazione dei redditi, indicando il codice fiscale dell’associazione:80102390582. Un gesto semplice, che può portare un grande cambiamento.

Scegli di essere parte della lotta contro le malattie del sangue. Con il tuo 5×1000, AIL Alessandria-Asti ODV può continuare a sostenere chi ha bisogno, garantendo assistenza, formazione e, soprattutto, speranza.