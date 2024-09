Promuovere la cultura della sicurezza stradale è una priorità per tutte le istituzioni e l’Asl di Asti è impegnata su questo fronte con numerosi progetti. In occasione del Festival delle Sagre, il Servizio Dipendenze ha allestito uno stand per sensibilizzare il pubblico sui rischi collegati alla guida in stato d’ebrezza o sotto effetto di stupefacenti.

Nel 2022 si sono verificati in Piemonte 10.148 incidenti stradali che hanno causato 241 morti e 14.084 feriti, in aumento rispetto all’anno 2021 (Rapporto 2023 della Regione su dati Istat). Per bambini e giovani adulti, gli incidenti stradali costituiscono ancora una delle prime cause di morte e tra il 2019 e il 2022 le vittime in queste fasce di popolazione sono addirittura aumentate, in controtendenza con il calo generale di incidenti osservato negli ultimi anni. Questo ci ricorda che è priorità dei Servizi di Prevenzione e Servizi delle Dipendenze contribuire a diffondere la cultura della sicurezza stradale e continuare con le iniziative di promozione della guida responsabile a tutela della salute pubblica.

Nel gazebo posizionato in piazza Libertà, sabato dalle 19 alle 24, sono stati eseguiti, su base volontaria, 360 etilotest rispetto ai 200 del 2022, sono stati distribuiti etilotest monouso ed è stata fatta ampia divulgazione sul rapporto tra quantitativi di bevande (birra, vini, aperitivi, superalcolici), relative unità alcoliche ed effetti correlati alla guida.

Ai tanti giovani e adulti che si sono trattenuti alla postazione, gli operatori del Serd hanno sottolineato che il livello di concentrazione di alcol nel sangue (alcolemia) ottimale ai fini dell’idoneità psico-fisica alla guida è zero grammi per litro: la legge lo impone ai minori di 21 anni, ai neopatentati e ai professionisti del volante.

Con un livello di alcolemia di 0,5 g/l, il livello massimo consentito dal codice della strada, il tempo di frenata raddoppia, si riduce il campo visivo, in particolare quello laterale, si ha una percezione distorta delle distanze e della velocità. <Quando si consuma alcol, prima di mettersi alla guida, è indispensabile aspettare almeno due ore per ogni bicchiere consumato>, sottolinea il Servizio dipendenze dell’Asl At.

L’iniziativa di sensibilizzazione rientra nel piano regionale e locale per la prevenzione della sicurezza negli ambienti di vita, a livello domestico come sulle strade.

Quest’anno la postazione è stata arricchita dalla presenza di Infermieri di Famiglia e Comunità che hanno offerto a decine di persone la misurazione di glicemia, pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione. Nell’ambito della serata, il personale del Serd ha inoltre distribuito materiali relativi alla campagna regionale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico.