Si svolgerà venerdì a Torino la presentazione del volume “Medicina al femminile: pratiche di genere e di salute”. Si tratta di un evento promosso dalla Commissione Regionale Pari Opportunità della Regione Piemonte, che si terrà al Circolo dei lettori, Palazzo Graneri della Roccia, Sala Grande, Via Bogino 9 a Torino, alle 14.30.

La presentazione segna la conclusione di un lungo percorso che si è sviluppato nel corso dell’anno 2023 e che ha portato alla redazione di un volume che contiene gli interventi dei relatori che hanno trattato, in molteplici incontri svoltisi a Torino e nelle province piemontesi, la medicina di genere a 360 gradi: dalla cardiologia alla farmacologia, dalla gravidanza alla diabetologia, dalla psicologia e disturbi alimentari alla vulvodinia. Il lavoro svolto a più mani, grazie alla disponibilità di docenti universitari, direttori delle strutture ospedaliere ( primari), professionisti, è stato coordinato da Annamaria Fantauzzi, docente del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università degli Studi di Torino, e presentato in anteprima al Salone del libro nel maggio scorso.

“Nonostante la medicina di genere negli ultimi venti anni stia suscitando sempre maggior interesse, all’inizio del terzo millennio non è ancora ben compreso né il suo reale significato né la sua dimensione interdisciplinare: rispetto a questo tema la commissione Pari Opportunità della Regione Piemonte ha di promosso una serie di incontri che sono stati opportunità di dibattito e riflessione sul fatto che la medicina di genere non è una nuova specialità ma è una nuova dimensione che esiste nella pratica di genere-specifica, cioè a misura di uomo e donna” spiega la Presidente CRPO Maria Rosa Porta.

Le diversità nei generi si manifestano dai diversi stili di vita adottati e dai relativi comportamenti, alla differente risposta alle patologie in tutte le fasce di età, al ricorso dei servizi sanitari e per prevenzione, diagnosi, ricovero, medicina d’urgenza, uso di farmaci ma anche nell’ atteggiamento nei confronti della malattia.

“ La CRPO ha stipulato inoltre una convenzione con l’Ordine Mauriziano di Torino, per contribuire a una borsa di studio dedicata a un servizio di ambulatorio di cardiologia dedicato espressamente alle donne” ricordano le vicepresidenti Caterina Augus e Paola Berzano e aggiungono:“ in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, la CRPO ha realizzato il corso di formazione “Conosci la Medicina di Genere?” rivolto ai docenti degli Istituti professionali con indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale e mirato a diffondere la cultura della medicina genere-specifica, contribuendo a sviluppare le competenze dei docenti e offrendo spunti alla costruzione di Unità di Apprendimento intorno a tale disciplina.”

Diversi i relatori astigiani che hanno preso parte ai convegni e contribuito alla redazione del volume: Maggiorino Barbero, Stefania Bianchi, Petruzza Bucolo, Luigi Gentile, Claudio Nuti, Mariella Saracco, Marco Scaglione.

Chi desidera partecipare all’evento di venerdì 13 settembre, gratuito e aperto a tutti, può registrarsi, per avere posto riservato, con mail a crpo@regione.piemonte.it o presentarsi direttamente al Circolo dei lettori ( fino ad esaurimento posti).

FOTO DI REPERTORIO