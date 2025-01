Per il laboratorio analisi dell’ospedale di Asti è in corso il completamento delle procedure per l’acquisizione del ‘Filmarray’, macchinario “necessario per la diagnosi urgente delle meningoencefaliti”. Questa è in sintesi la risposta dell’assessore Gian Luca Vignale all’interrogazione presentata da Fabio Isnardi, sull’acquisizione del macchinario.

Vignale ha letto in Aula la nota preparata dall’assessore alla Sanità, Federico Riboldi, per rispondere a Isnardi che, nella sua interrogazione, segnalando che “il laboratorio analisi di Asti non dispone attualmente di questa apparecchiatura insostituibile”, chiede di conoscere tempistiche e dettagli per la sua acquisizione.

La richiesta per l’acquisizione del Filmarray è stata emessa dalla Asl nel marzo 2024 e nel dicembre è stata richiesta dalla cabina di regia regionale di valutazione delle tecnologie sanitarie una relazione di dettaglio al direttore del laboratorio analisi di Asti per produrre una scheda da allegare al Pltb, Piano locale di acquisizione tecnologie biomediche, necessaria per la procedure di acquisizione.

L’importo complessivo stimato per l’acquisizione del Filmarray è di 876 mila euro necessari per un contratto di noleggio di 6 anni, manutenzione e materiali di consumo compresi. Attualmente è in corso la valutazione di coerenza con le linee di indirizzo regionali per la rete dei laboratori analisi.

