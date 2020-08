In ossequio alle direttive della Regione Piemonte, presso ASL AT è attivo, dallo scorso lunedì, 24 agosto, sino a una settimana prima dell’inizio delle attività didattiche, lo screening gratuito e su base volontaria rivolto al personale docente e non docente che opera nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli Istituti di istruzione e formazione professionale. Nel particolare, sarà possibile effettuare il test sierologico per le seguenti categorie: personale delle scuole non statali e dei servizi educativi per la prima infanzia; personale scolastico privo di Medici di Medicina Generale; personale scolastico privo di Medici di Medicina Generale nel luogo di domicilio lavorativo; personale scolastico il cui Medico di Medicina Generale non aderisce all’effettuazione dei test sierologici. Il personale scolastico precario, invece, come previsto dal Ministero della Salute, potrà avvalersi del test al momento dell’effettiva entrata in servizio. I test di competenza ASL verranno effettuati previa prenotazione al numero 0141/484952 dalle ore 8 alle 16 o inviando una mail a sispcovid@asl.at.it.