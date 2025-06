L’associazione Apri Asti, in collaborazione con VivInPrevenzione e Salvamento Academy, organizza un corso di formazione, dedicato alle tecniche di primo soccorso adulto e di BLSD (basic life support and defibrillation) dedicato a ipo e non vedenti che avrà luogo sabato 14 giugno all’oratorio N.S. di Lourdes di Asti.

Il corso è diviso in due momenti: al mattino, dalle 9 alle 13, si terrà la formazione dedicata al primo soccorso adulto aperto ad ipo, non vedenti, uditori, familiari e volontari di Apri Asti. Verranno trattate problematiche di vita quotidiana, si spiegherà come riconoscere segni e sintomi, quando rivolgersi al medico, al pronto soccorso o semplicemente rimanere a casa. Saranno approfondite tematiche quali: disostruzione, rianimazione, problemi respiratori, infarto, ictus, diabete e molto altro. L’obiettivo è quello di istruire i partecipanti ad acquisire consapevolezza e informazioni utili per affrontare un momento di disagio e una situazione critica.

Nel pomeriggio, invece, dalle 14:30 alle 18:30, si terrà la formazione dedicata al BLSD, ovvero alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare (massaggio cardiaco) e utilizzo del defibrillatore solo per disabili visivi. Si tratta di un corso pilota, primo in Italia e nel mondo che ha l’obiettivo di testimoniare tramite una raccolta dati, ed eventualmente la pubblicazione di un articolo scientifico, che anche le persone con un deficit visivo possono rianimare una persona in arresto cardiaco e non esser semplici testimoni.

Il corso è gratuito e sarà condotto dalla Dott.ssa Gabriella Rivera infermiera ed istruttrice Salvamento Academy e verrà accreditato dalla Regione Piemonte, con rilascio di brevetto nazionale.



Il corso sarà occasione anche per far sapere alla popolazione che esiste un’APP scaricabile su smartphone dal nome DAEdove che indica dov’è collocato il defibrillatore vicino alla propria posizione.

Per adesioni scrivere a: asti@ipovedenti.it entro e non oltre lunedì 9 giugno.