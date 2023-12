Si è svolta domenica 17 dicembre, in piazza Campo del Palio di Asti, la cerimonia di consegna dell’assegno di 15.000 euro destinato ai beneficiari di Piemonte in Bus.

Piemonte in Bus è una iniziativa partita in piena pandemia, ad aprile del 2021, e declinata in cinque province piemontesi: Asti, Alessandria, Biella, Cuneo, Torino. In ognuna di esse le principali agenzie di viaggi del territorio, insieme a diversi vettori locali del trasporto passeggeri, si sono consorziate in un progetto destinato a unire il turismo alla solidarietà. Cinque reti che hanno proposto un ricco programma di tour in pullman, offrendo viaggi organizzati all’insegna della qualità e della sicurezza il cui ricavato era da devolversi in parte in beneficenza. L’iniziativa ha riscosso fin da subito uno straordinario successo, mobilitando circa 100 agenzie di viaggio e movimentando in due anni diverse migliaia di turisti Piemontesi.

Quanto raccolto da Piemonte in Bus è stato devoluto all’Ospedale Cardinal Massaia e Associazione Auser di Asti, all’Associazione Bios e Associazione Me.Dea di Alessandria, all’Ospedale di Biella, all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e all’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.

Ad assistere alla cerimonia 150 turisti arrivati in cinque Pullman da tutta la Regione proprio grazie all’iniziativa Piemonte in Bus e accolti da uno spettacolo degli sbandieratori del Palio di Asti.