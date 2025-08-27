La dottoressa Giulia Morando, classe 1973, astigiana, è la nuova Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Asl AT.

Sostituisce la dottoressa Stefania Bianchi che ha lasciato l’incarico per il pensionamento.

Laureata a pieni voti in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1998, la dottoressa Morando ha conseguito, con lode, la specializzazione in Scienza dell’Alimentazione all’Università degli Studi di Genova, nel 2003.

Il percorso professionale l’ha vista impegnata presso l’Ospedale di Asti dapprima come medico volontario, successivamente come medico borsista e, da gennaio 2006 come Dirigente Medico presso la Struttura che ora è affidata alla sua responsabilità.

La Struttura di Dietetica e Nutrizione Clinica, considerata uno dei maggiori centri della rete regionale, svolge un’importante attività clinica sia a livello ospedaliero che territoriale, rivestendo un ruolo rilevante nell’attuazione della continuità terapeutica Ospedale-Territorio. Ha acquisito, negli anni, notevole esperienza in tutti i suoi molteplici settori di intervento, in particolare nella prevenzione e nel trattamento della malnutrizione ospedaliera ed extraospedaliera, di qualsiasi origine. E’ Centro Prescrittore Regionale di Nutrizione Artificiale Domiciliare per pazienti adulti.

Nell’ambito della sua attività professionale, la dottoressa Morando ha maturato un’esperienza ventennale nel trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare, nel contesto di un’equipe multidisciplinare ospedaliera dedicata.

Il Piano di Attività della Regione Piemonte “Riorganizzazione e potenziamento dei Servizi regionali piemontesi dedicati al trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione” ha riconosciuto all’Asl AT il ruolo di capofila dell’Area Omogenea Piemonte Sud-Est.

La Struttura si avvale di 3 medici specialisti in Scienza dell’Alimentazione, 1 coordinatore dietista, 5 dietiste ed 1 infermiere professionale.