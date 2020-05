L’assessore Luigi Icardi precisa che “sull’accordo sindacale sui 37 milioni di euro di premialità destinati al personale del Servizio sanitario regionale le trattative sono in corso. Ma, in ogni caso, né il Piemonte né nessuna altra Regione potrà mai distribuire un euro in più al personale finché il Governo non produrrà la norma che permetta di farlo”.