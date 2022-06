Questa mattina il Direttore Generale Asl AT Flavio Boraso ha incontrato presso la sede del Don Bosco il nuovo sindaco di Villanova d’Asti Roberto Peretti, insieme alla Direttrice del Distretto Asl Elena Tamietti.

L’incontro ha rappresentato la piena ripresa del dialogo tra l’Azienda sanitaria e il Comune di Villanova, allo scopo di migliorare l’erogazione dei servizi territoriali nell’area del Pianalto e di valutare soluzioni temporanee per garantire i servizi essenziali alla popolazione, quando si avvierà il cantiere per la ristrutturazione dell’Unità territoriale.

“Abbiamo aperto un dialogo con la Regione Piemonte – spiega il sindaco di Villanova Roberto Peretti – sul progetto di ristrutturazione della struttura che ospita le attività sanitarie. Lavoreremo per trovare adeguata copertura economica e per aprire il prima possibile il cantiere”.

“È stata innanzitutto l’occasione per fare la reciproca conoscenza e per iniziare una serie di valutazioni comuni– commenta il Direttore Generale Asl AT Flavio Boraso -, anche perché consideriamo di estrema importanza Villanova e il territorio di cui è riferimento”.