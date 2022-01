Sono state semplificate le procedure di isolamento e quarantena, snellendo la parte burocratica e permettendo una circolazione rapida delle comunicazioni. Da lunedì 17 gennaio un sms della Regione, che avrà a tutti gli effetti il valore di un provvedimento amministrativo, avviserà dell’inizio o fine del provvedimento per i positivi e per i loro contatti stretti. All’inserimento in piattaforma dell’esito positivo di un tampone, dunque, il caso positivo e i suoi contatti stretti riceveranno un sms che confermerà l’avvio del periodo di isolamento e quarantena. Al termine del periodo, il soggetto potrà effettuare un tampone anche presso una farmacia o struttura privata accreditata e autorizzata dalla Regione e, se negativo, riceverà l’sms di fine isolamento e la notifica del Ministero di emissione del green pass da guarigione. Qualora si fosse sprovvisti di un numero di cellulare l’Asl provvederà a utilizzare un diverso canale di comunicazione.

Intanto il Piemonte ha dato il via libera per l’effettuazione della terza dose in farmacia anche per la fascia di età 12-17 anni.

Laura Avidano