L’Asl di Asti potenzia la Reumatologia con il nuovo ambulatorio territoriale che fa fronte alle crescenti richieste dell’utenza: collocato al piano – 1 del Cardinal Massaia (sala d’attesa n.4) a partire dal 19 febbraio sarà operativo dal lunedì al venerdì con orario dalle 9 alle 15,30.

Il medico incaricato di seguire l’ambulatorio è Claudia Vanzo, in servizio dall’Asl di Asti dal 2009. Originaria di Viterbo, 51 anni, la dottoressa Vanzo ha conseguito la specializzazione in Reumatologia all’Università Cattolica di Roma; prima di approdare ad Asti aveva lavorato per l’Asl TO 5.

<Con il nuovo servizio, l’Asl va a soddisfare un bisogno fortemente sentito sul territorio – sottolinea il direttore generale Francesco Arena – l’attività viene estesa dal 19 febbraio a cinque giornate. Confidiamo che nell’arco di un mese e mezzo sarà possibile smaltire le liste d’attesa>.

La nuova organizzazione del servizio è stata illustrata nei giorni scorsi al dottor Raffaele Paone, in rappresentanza delle associazioni AAPRA e GILS che seguono i malati affetti da patologie reumatologiche e autoimmuni.

I pazienti che erano prenotati nei prossimi mesi saranno contattati telefonicamente per anticipare l’appuntamento. Al termine della visita la dottoressa Vanzo prescriverà la data del successivo controllo e il paziente potrà prenotare immediatamente la visita recandosi allo sportello per le prestazioni ambulatoriali specialistiche al piano – 1 del Massaia.

La prenotazione della prima visita si può effettuare:

telefonando al numero verde del Cup Regionale 800.000.500, tutti i giorni dal lunedì alla domenica (escluse le festività nazionali) dalle ore 8 alle ore 20. Le chiamate sono gratuite sia da telefono fisso che da cellulare;

tramite la App gratuita “Cup Piemonte”, disponibile per Android e iOS;

online sul portale regionale “La mia Salute” https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/home/

al C.U.P. (Centro Unico Prenotazioni) di fronte all’ospedale Cardinal Massaia, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15 oppure telefonando al numero 0141 486111 dalle 11 alle 15 dal lunedì al venerdì;

nelle farmacie convenzionate ad Asti e provincia;

nelle Unità territoriali e nelle Case della Salute.

Per prenorare la prima visita occorre la ricetta elettronica (dematerializzata) del medico di medicina generale, il codice fiscale/tessera sanitaria del paziente, oltre all’eventuale certificato di esenzione ticket.

In foto la dottoressa Claudia Vanzo che dal 19 febbraio seguirà l’ambulatorio territoriale di Reumatologia presso il Cardinal Massaia