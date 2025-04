La Segreteria Nursing Up dell’ASL AT esprime soddisfazione per la conferma dei 4 seggi alle recenti elezioni per il rinnovo delle RSU. Un risultato che, pur mantenendo la rappresentanza già acquisita, si accompagna a un dato significativo: l’aumento della partecipazione al voto, chiaro segnale di fiducia da parte degli iscritti e dei lavoratori della sanità locale.

Un traguardo che arriva a quattro anni dall’insediamento di Enrico Mirisola, segretario aziendale Nursing Up dell’ASL AT che commenta: «La conferma dei seggi e l’incremento dei votanti sono per noi motivo di orgoglio e, soprattutto, uno stimolo a proseguire con ancora più determinazione. I nostri professionisti ci chiedono ascolto, rappresentanza, risposte concrete: noi ci siamo, come sempre, al loro fianco.»

La Segreteria rivolge un ringraziamento a tutti i candidati e a quanti hanno contribuito con il proprio voto, sottolineando l’importanza della partecipazione come atto di democrazia e responsabilità.

«In un momento storico complesso per la sanità pubblica – prosegue Mirisola – questo risultato ci responsabilizza ulteriormente. Saremo la voce di chi lavora ogni giorno con impegno e competenza nei nostri ospedali e servizi territoriali, pronti a portare avanti le istanze di tutela e valorizzazione del personale sanitario.»

«La conferma della rappresentanza RSU in ASL AT è il risultato di un lavoro capillare e costante sul territorio, a dimostrazione del fatto che Nursing Up sia sempre più un punto di riferimento credibile e presente per gli infermieri e i professionisti sanitari», conclude Claudio Delli Carri, segretario regionale Nursing Up Piemonte.