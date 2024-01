Prosegue l’ondata di cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Mariangela Cotto. Sono numerosissimi i messaggi arrivati alla nostra redazione per ricordare la storica politica da sempre anche impegnata nel mondo del volontariato. Pubblichiamo il commento dell’avvocato Luigi Florio, già sindaco di Asti.

“Chiunque abbia fatto politica ad Asti negli ultimi 40 anni non ha potuto non “convivere” con Mariangela Cotto.

Quand’ero assessore alla Cultura, nella seconda metà degli Anni Ottanta, mi “incrociai” spesso con lei, allora indiscusso capo della circoscrizione San Marzanotto, sempre attenta alle iniziative culturali e sempre prodiga di proposte.

Da sindaco la ebbi al mio fianco in consiglio comunale, mentre faceva in contemporanea l’assessore regionale ai servizi sociali.

Da parlamentare europeo non c’era luogo della nostra provincia in cui mi recassi dove lei non fosse già passata: sempre scoppiettante di idee, sempre pronta a darsi da fare per questo nostro territorio e per chiunque glielo chiedesse, con San Marzanotto ovviamente nel cuore.

Non sarà facile abituarsi a non averla più a portata di mano o di telefono, a non poter più contare sulla sua incondizionata disponibilità.

Qualche proposta – ne sono convinto – la starà già formulando al cospetto del buon Dio o di San Pietro.

Che la terra Le sia lieve!