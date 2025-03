Si svolgerà a Torino venerdì 14 marzo, all’Istituto Professionale Statale “G. Colombatto“, la finale regionale di Agrichef di Cia, un’iniziativa di formazione che coinvolge gli allievi degli Istituti alberghieri e formativi di settore in un concorso con finale a Roma.

Tramite Turismo Verde Cia e gli Agrichef, marchio registrato da Cia per identificare i cuochi contadini, sono stati coinvolti nel progetto Istituti e agriturismi associati; gli studenti, dopo un percorso di formazione in aula, hanno incontrato negli agriturismi gemellati gli Agrichef per realizzare le ricette della tradizione, conoscere i prodotti agricoli e il funzionamento degli agriturismi, una proposta differente dal mondo ristorativo.

Cia Alessandria-Asti ha coinvolto nella sfida che riguarderà le province del Piemonte: l’Istituto Di Istruzione Superiore “G. Penna” con il suo distaccamento di San Damiano d’Asti gemellato con la Canonica di Corteranzo; la Scuola Alberghiera di Agliano Terme gemellata con l’Agriturismo la GepPina di Agliano Terme; il C.I.O.F.S. – F.P. Tortona gemellato con Ca’ di Matt di Mongiardino.

Alla finale regionale saranno presenti la referente di Turismo Verde Cia Alessandria-Asti Luisa Bo e il presidente regionale Gabriele Carenini. La giuria sarà composta da professionisti della ristorazione, blogger e giornalisti di settore. Che vinca il migliore!