Il progetto Petra Evolutiva ideato da Petra Molino Quaglia è arrivato in Piemonte. Nel corso di Disquisito – il primo festival di Mercato Centrale con Linkiesta Gastronomika e Il Post, a cura di Anna Prandoni e Luca Sofri, tenutosi a Torino gli scorsi 19, 20 e 21 aprile – l’azienda di Vighizzolo D’Este (PD) ha annunciato la nascita della prima popolazione di grano tenero evolutivo Furat, madre di un nuovo cereale autoctono piemontese, ed espressione futura dei grani antichi portatori di biodiversità.

Il progetto Petra Evolutiva, nato in Sicilia sette anni fa insieme all’agricoltore Giuseppe Li Rosi, si propaga così in più regioni d’Italia (dopo essere già approdato in Sicilia, Lazio, Marche, Puglia, Lombardia) con la semina dello stesso miscuglio di semi di grano tenero (Furat di Li Rosi) e la nascita di popolazioni di grano tenero biologico diverse da regione a regione e da annata in annata. Il progetto Petra Evolutiva è una risposta concreta allo sviluppo di una filiera agroalimentare biologica più rispettosa dell’ambiente e sostenibile economicamente per tutti i suoi attori, grazie a un meccanismo di “adozione” che lega fin dalla semina panettieri, pizzaioli e pasticcieri ai contadini (che coltivano il grano con il metodo evolutivo) e al micro-molino di Petra (dedicato esclusivamente alla macinazione di piccoli lotti, per garantire la perfetta tracciabilità della farina fino alla tavola).

L’annuncio è avvenuto nel corso delle due masterclass che Petra Molino Quaglia ha tenuto a Disquisito: la prima, a cura di Chiara Quaglia – Amministratore Delegato di Petra Molino Quaglia – dal titolo “Come si fa la farina”, e la seconda, condotta da Piero Gabrieli – Direttore Marketing di Petra Molino Quaglia -, intitolata “Tutto quello che sai sui grani antichi (probabilmente) è sbagliato”. Le masterclass si sono concluse con una tasting session di Petra Evolutiva (raccolto 2023) guidata da Massimiliano Prete, pizzaiolo patron di Sesto Gusto a Torino, che ha preso in carico la prima semina in Piemonte. Entrambe le masterclass sono state legate da un tema comune, ovvero il progetto Petra Evolutiva, che è stato portato in Piemonte con la prima semina dello scorso anno e che darà vita a giugno al primo raccolto di grano tenero evolutivo ambientato in Piemonte.

Per tutte le informazioni su Farina Petra®: farinapetra.it