Si è tenuta oggi, nella chiesa dei Battuti Bianchi di Castagnole delle Lanze, l’Assemblea dei Soci dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Punto principale all’ordine del giorno è stata la discussione del piano attività previsto per il 2024 e il 2025, con una serie di obiettivi, strategie e progetti di cui l’ATL intende farsi carico nei prossimi mesi e che sono espressione delle politiche di innovazione e promozione del settore turistico su tutto il territorio di Langhe Monferrato Roero.

In continuità con il lavoro avviato nel 2023, l’Ente Turismo ha individuato le nuove linee di indirizzo su cui organizzare il lavoro dell’intero staff, partito già in queste prime settimane dell’anno nuovo: la sostenibilità, con focus specifici per il sito UNESCO e per ogni singola area del territorio di riferimento; l’ampliamento del piano prodotti con la creazione di club di prodotto; la trasformazione digitale con l’adozione di strumenti destinati a perfezionare il dialogo con il turista e con il mondo dei servizi turistici; la formazione e la disseminazione; il targeting, per approfondire l’analisi del mercato turistico; la mission, con il consolidamento del ruolo dell’ATL come mediatore di dialogo tra soggetti pubblici e privati.

Tra i principali appuntamenti del 2024, il territorio si prepara a festeggiare un compleanno speciale il 22 giugno, con il decennale della nomina dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato a patrimonio UNESCO. Un’occasione che, per tutto l’anno in corso, rappresenterà certamente un momento di riflessione sui risultati raggiunti dalla comunità locale in termini di destinazione turistica dal 2014 ad oggi e di condivisione degli orizzonti futuri.

In sede di Assemblea, l’Ente Turismo ha presentato anche tutte le attività svolte nel 2023 dalle diverse aree della struttura. Tra i tanti numeri presentati, 38 gli eventi in capo all’area Promozione in Italia e all’estero, con quasi 500 appuntamenti b2b e 48 tour operator ospitati sul territorio, e oltre 400 i servizi erogati dall’area Prodotto, tra visite guidate e attività esperienziali che hanno coinvolto in Langhe Monferrato Roero più di 2.400 partecipanti. Nell’anno appena concluso, inoltre, l’area Web ha portato a termine la riorganizzazione del sito di destinazione www.visitlmr.it e la creazione dell’archivio fotografico online sulla piattaforma www.photolmr.it.

Nel 2023 è partito con soddisfazione anche l’iter della Progettazione partecipata per il futuro turistico della destinazione, con la sessione plenaria di giugno che ha coinvolto al castello di Grinzane Cavour 100 stakeholder e, a seguire, in autunno, altri 300 partecipanti alla fase di disseminazione sul territorio nelle 8 tappe della Prop on Tour.

«Quello appena concluso è stato un anno di grande lavoro e produttività per l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero – dice il presidente dell’ATL, Mariano Rabino –. Con ogni probabilità, i dati dei flussi turistici 2023, in elaborazione all’Osservatorio turistico regionale e presto disponibili per il pubblico, confermeranno il trend positivo della nostra destinazione, con una nuova crescita di arrivi e presenze. Un risultato certamente significativo e coerente con quanto osserviamo sul nostro territorio da anni. Ma anche un dato che occorre analizzare al meglio per riflettere insieme e lavorare su corrette politiche di sviluppo turistico che tengano conto della fragilità delle nostre colline, dei suoi residenti e degli obiettivi di una sua crescita sostenibile, omogenea e coordinata».

I numeri dell’Ente Turismo e del territorio Langhe Monferrato Roero nel 2023

162 Soci tra pubblici e privati, con una maggioranza pubblica dell’83,29%

211 Comuni di riferimento su un territorio di oltre 400 mila abitanti

3.455 strutture

30.265 posti letto

11 mila addetti nel settore

77.229 ingressi nei tre punti di accoglienza (Alba, Asti, Bra)