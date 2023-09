Gran chiusura del Beverdì, l’aperitivo musicale 100% Made in Asti, venerdì 29 settembre (dalle ore 19,30) con una serata di “cose” buone da bere, da mangiare e da ascoltare, al Mercato Contadino di Campagna Amica ad Asti, in compagnia di Palco19.

Ospite speciale della serata sarà Total Karma, con Andrea Brosio vincitore di the Voice all Star e finalista di the Voice of Finland; animazione a cura di Dj set.

Questa, la proposta cibo a piatto della serata con un variegato agri-menu delle Aziende Agricole e dei Cuochi Contadini astigiani: Agnolotti arrosticciati, Trippa e fagioli, Carpionata classica e Panna cotta con pesche settembrine (Agriturismo Ca’ d’ Pinot); Tartare di Fassone e Hamburger con patate (Az. Agricola Cascina Boba); Focaccine lardo e miele e Tagliere di formaggi (Az. Agricola Cascina Vergano), Pasticcini di capra con salsa di Avocado e Robiola di capra e miele (Az. Agricola I Formaggi di Bianchina di Lucia Capra); Spezzatino di pollo e patate e Pomodori ripieni (Agriturismo Cascina Campora); Focaccine (Campagna Amica Asti).

In abbinamento i vini dell’EnotecAmica selezionati dal wine coach e sommelier Paolo Noto.

Ingresso da corso Alessandria 271 e da viale Pilone 184 ad Asti; per l’apericena prenotazione consigliata al numero: 337 1120058.

A seguire, martedì 10 ottobre (ore 20,30) “Passione Grappa”, percorso di degustazione del distillato italiano più famoso al mondo organizzato da Territori DiVini in collaborazione con l’Associazione Italiana Assaggiatori Grappe e Acquaviti. Durante la sera verranno degustate etichette delle Aziende Rovero, Distillerie Beccaris e Vieux Moulin. Accompagnamento gastronomico con i prodotti del Mercato Contadino di Campagna Amica Coldiretti Asti, in collaborazione con Onaf (Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio).

Quota di adesione 20 euro. Info e prenotazioni: 337 1120058.

Infine, da giovedì 12 ottobre, partirà la terza edizione del corso di Avvicinamento al Vino, il percorso didattico introduttivo sul mondo della degustazione a cura di Davide Buongiorno(Wset Diploma) e di Paolo Noto (sommelier e wine coach dell’EnotecAmica).

Questo il programma delle 4 serate a calendario: giovedì 12 ottobre (ore 20,30) “Enologia: l’arte segreta del vino”; giovedì 19 ottobre (ore 20,30) “I vini rossi”; giovedì 26 ottobre (ore 20,30) “Vini bianchi e rosati”; giovedì 2 novembre (ore 20,30) “Gli spumanti e i vini dolci”.

Per ogni serata verranno degustate tre diverse etichette. Quota di adesione al corso per le complessive 4 serate: euro 100. Info e prenotazioni: 337 1120058 oppure acquistando il biglietto online su www.enotecamica.it .