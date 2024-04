Le specialità gastronomiche europee torneranno a far gola agli astigiani, dal 25 al 28 aprile, con l’edizione 2024 del Mercato Europeo, collaudato format a entrata libera, organizzato da Procom e Confesercenti. Gli stand saranno posizionati, come l’anno scorso, in piazzale De Andrè ma con un mese di anticipo rispetto alla tradizionale collocazione temporale di maggio.

Tra i circa 50 banchi del mercato Europeo si troveranno specialità di enogastronomia, artigianato, prodotti tipici e street food di qualità, italiano e internazionale, con tante contaminazioni extra europee e alcune novità. Si potranno gustare sapori tradizionali e specialità culinarie di Paesi come Polonia, Belgio, Austria con le loro birre artigianali, i dolci dell’Ungheria, i secondi di Grecia, Messico, Argentina e Brasile, i piatti tipici dell’India. Presenti anche gli stand regionali di Piemonte, Liguria, Toscana e Puglia, oltre ad alcune aziende del territorio. Oltre a quelli gastronomici, numerosi anche i banchetti di artigianato dove trovare prodotti tipici peruviani, dell’Equador, della Lituania o creme e cosmetici naturali di provenienze diverse. Il Mercato sarà aperto il giovedì dalle 18 alle 24, e da venerdì in poi dalle 10 alle 24.