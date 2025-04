Le specialità gastronomiche europee, con i loro profumi e i loro colori, tornano anche quest’anno a far gola agli astigiani. Da oggi, giovedì 24 aprile, a domenica 27, è infatti aperta in piazzale De Andrè l’edizione 2025 del Mercato Europeo, collaudato format a entrata libera, organizzato da Anva Confesercenti.

Tra i circa 50 banchi di “Europa in Piazza” si trovano come sempre specialità di enogastronomia, artigianato, prodotti tipici e street food di qualità, italiano e internazionale, con tante contaminazioni extra europee e alcune novità. Si possono gustare sapori tradizionali e specialità culinarie di paesi come Polonia, Belgio, Austria con le loro birre artigianali, i dolci dell’Ungheria, i secondi di Grecia, Messico, Argentina e Brasile, i piatti tipici dell’India.

Presenti anche gli stand regionali di Piemonte, Liguria, Toscana e Puglia, oltre ad alcune aziende del territorio. Oltre a quelli gastronomici, numerosi anche i banchetti di artigianato dove trovare prodotti tipici peruviani, dell’Equador, della Lituania o creme e cosmetici naturali di provenienze diverse.

Gli stand, aperti dalle 10 alle 24, sono posizionati anche quest’anno in piazzale De Andrè perché piazza Campo del Palio è già impegnata nell’allestimento del Luna Park di San Secondo. Nella mattinata di domenica, intorno alle 9.15/9.30, è previsto inoltre il passaggio della Mezza Maratona di Asti su corso Alfieri, nella zona prospiciente l’area mercatale.

Fino al termine della manifestazione è consentito il parcheggio nell’area non occupata dai banchi (sul retro dell’università) con entrata dei mezzi da via Bocca/via Arò e uscita da via Montalenti/via Arò. Sono interdetti invece alla circolazione veicolare l’accesso e l’uscita di corso Alfieri, riservati ai pedoni.

Elena Fassio