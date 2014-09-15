E’ tempo di preparazione al Palio di Asti, la storica corsa equestre che tradizionalmente si corre la terza domenica di settembre. Moltissimi gli eventi in cartellone prima della vera e propria sfida fra rioni e Comuni del 21 settembre. Giovedì si parte con il Paliotto “il duello” fra sbandieratori e musici di quasi tutti i rioni che si esibiranno in piazza San Secondo. 13 i gruppi che si daranno battaglia cercando di rubare lo scettro a San Lazzaro, campione uscente che compare 9 volte nell’albo d’oro. Quattro le tribune montate con 918 posti a sedere destinati a tifoserie, a rappresentanti di borghi e pubblico neutrale, solo 178 (costo del biglietto 6 euro che si potrà comprare all’Urp di piazza san secondo dalle 15 alle 18 di mercoledì). Prove in piazza da ieri, lunedì 15 settembre, a mercoledì dalle 20.30 alle 23.30. Domenica 21 si corre invece il Palio: 21 rioni e Comuni si sfideranno dalle 16 in piazza Alfieri per la conquista del drappo. Dalle 14, con partenza da piazza Cattedrale, il corteo di 1200 figuranti in abiti medioevali che precede la sfida. Per il 12° anno il mossiere della corsa sarà il toscano Enrico Bircolotti che dato il nuovo regolamento voluto da rettori, amministrazione e veterinari dovrà adoperare al canapo la massima severità e attenzione. I biglietti per assistere al Palio dalle tribune sono in vendita all’Atl di piazza Alfieri 33 (Dal 15 settembre al 20 settembre: 9,30/12,30 – 14,30/18. Domenica 21 settembre, giorno del Palio: dalle 9 alle 16). I prezzi variano a seconda delle tribune,dai 22 agli 88 euro, con 5500 posti a sedere, mentre l’ingresso al parterre è gratuito (5000 posti). Ecco i costi nel dettaglio: Tribuna Centrale Coperta Alfieri (canapo) 88 euro, Alfieri (centrale) 55 euro, Tribune in Curva Solaro 60 euro, Roero 44 euro, Guttuari e Isnardi 22 euro Tribune in Rettilineo Catena 38 euro, Malabaila 28 euro, Pelletta, Comentina, Gardini 22 euro. Fino a 5 anni ingresso gratuito Tanti anche gli eventi correlati. Da venerdì piazza san secondo ospiterà il mercatino del palio, mentre sabato pomeriggio è prevista la sfilata dei bambini nel cuore del centro storico e dalle 15.30 in piazza Alfieri sono previste a ingresso gratuito le prove generali con i cavalli montati a pelo. Domenica, appunto, il clou con la tradizionale corsa.