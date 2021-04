Si aprono giovedì 15 aprile le iscrizioni alla quinta edizione del Rally Il Grappolo in programma il 15 e 16 maggio a San Damiano d’Asti. I partecipanti hanno tempo fino a mercoledì 5 maggio per completare la procedura di pre-iscrizione tramite il portale Aci Sport (www.acisporti.it), così come previsto dal protocollo anti Covid. Inoltre il San Damiano Rally Club ricorda che è necessario compilare il modulo presente sul sito www.sandamianorallyclub.it nella sezione “concorrenti e media” accanto a tutta la documentazione necessaria per partecipare che, quest’anno è disponibile anche in inglese. I concorrenti con licenza straniera, che non possono usare la procedura online, devono spedire via e-mail tutti i documenti opportunamente compilati.

Nei giorni scorsi è stato confermato l’abbinamento tra Il Grappolo e Hrx, produttore di abbigliamento da corsa specializzato in prodotti su misura e personalizzati, progettati specificamente per i clienti. Hrx, sponsor tecnico del Grappolo offrirà un buono sconto del 30 per cento a tutti gli iscritti e premi per i migliori classificati.

La gara del 15 e 16 Maggio sarà valida per Coppa di Zona e per i trofei R Italian Trophy, Michelin zone rally cup, 3° Trofeo Castigliano, 2° Trofeo lady, 5° Trofeo equipaggio Sandamianese e 1ª Coppa il Grappolo N5 organizzata in collaborazione con N5 Italia. La Coppa Il Grappolo in N5 prevede shakedown omaggio a tutti gli iscritti con vetture N5 e premi per i migliori classificati: al primo verrà consegnato un buono valido per l’iscrizione gratuita al Grappolo 2022, al secondo un premio offerto da Hrx e al terzo un premio offerto da Centro Stock.

Il 5° Rally Il Grappolo avrà, per la prima volta, l’importante patrocinio della Regione Piemonte oltre che l’appoggio della Città di San Damiano e dei comuni attraversati dal Rally.

Le date del Grappolo da non dimenticare

• Le iscrizioni, gestite on-line tramite il portale Aci Sport apriranno Giovedì 15 Aprile e chiuderanno Mercoledì 5 Maggio.

• Domenica 9 Maggio è prevista la distribuzione del road book e le ricognizioni con vetture di serie.

• Venerdì 14 in programma c’è la seconda giornata di ricognizioni e l’inizio delle operazioni di distribuzione degli accrediti e dei materiali di gara.

• Sabato 15 la giornata sarà dedicata alle verifiche e allo shakedown.

• Domenica 16, infine, la gara dalle 8 alle 17, con la speranza di poter fare accedere gli appassionati davanti al Municipio di San Damiano per la premiazione.