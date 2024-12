Il primo Dicembre del nuoto piemontese è dedicato a Fulvio Albanese, storico allenatore torinese che ha accompagnato svariati atleti in imprese sportive eccellenti in campo nazionale e internazionale: il comitato Piemonte e Valle d’Aosta lo ha voluto ricordare organizzando una manifestazione agonistica a Cuneo con un programma “smart” composto da 50 e 100 di ogni specialità e finali nei misti per i migliori di categoria.

Presente ai blocchi di partenza anche il gruppo dei categoria Asti Nuoto con 13 atleti protagonisti in 39 gare indiivduali che restituiscono 22 nuovi primati personali e 4 ingressi alle finali con Stefano Cannella e Davide Principato (al primato nei 50 e 100 rana chiusi in 29.66 e 1’06″19).

In evidenza i 100 dorso nuotati da Filippo Ponassi e Egle Pintimalli (rispettivamente chiusi in 58.61 e 1’05″90) oltre ai nuovi primati personali nei 100 stile libero di Serena Aloia (1’04″11), Matilde Boccignone (1’07″40), Enrico Proca (1’03″88) continuando con i 50 dorso di Federico Ribero (29″45) e i 50 stile libero di Giulio Merlo (31″25), Francesco Piazzo (35″13), Flavio Ruotolo (29″12) e le buone prove di Tommaso Dadone (53″84 ne 100 stile libero) e Emma Pintimalli (30″21 nei 50 farfalla).

Ora l’attenzione si sposta al fine settimana del 14 e 15 Dicembre quando la squadra prenderà parte a due manifestazioni: mentre a Novara scenderanno in acqua gli Esordienti per la seconda tappa CSI, a Torino torneranno in acqua i “categoria” per l’ultima gara dell’anno prima della Coppa Brema del 21 Dicembre.