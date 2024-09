Con la finale nazionale all’orizzonte, il Rally di Santo Stefano Belbo – Trofeo delle Merende assume anche in questa stagione la caratteristica di crocevia decisivo per le ambizioni nella Coppa tricolore in zona 1 quest’anno articolata su sette appuntamenti. Si corre il 5 e 6 Ottobre prossimi e la città natale di Cesare Pavese resta il quartier generale di tutta la competizione. Merito di una sinergia fra l’amministrazione comunale e la Cinzano Rally che nel corso degli anni si è consolidata abbracciando oltre all’appuntamento che porta il nome della cittadina cuneese anche il Rally Regione Piemonte tappa significativa del Campionato Italiano Rally Assoluto Sparco. Anche in questa edizione al vincitore assoluto verrà consegnato il trofeo dedicato a Roberto Botta, pilota cuneese scomparso nel 2019 mentre per quanto riguarda gli iscritti al Trofeo delle Merende, Pirelli Motorsport ha messo a disposizione un montepremi molto interessante riservato ai primi tre classificati della classe Rally 4 e al vincitore della classe N2 . Confermato inoltre il consueto carattere benefico dell’evento con l’affiancamento della competizione sportiva al “Trofeo delle Merende” giunto al suo 14° anno. In questa edizione saranno tre le associazioni presenti. Si tratta di “Le Coccole di Kira” che si occupa di pet terapy. La seconda , già conosciuta nel trofeo delle Merende, è “Sportabili” di Alba . A loro si aggiunge la “Collina degli Elfi” . Confermata la “Cena delle Merende” organizzata venerdì 4 Ottobre occasione per consolidare la raccolta fondi. Molte le novità anche nel percorso che si snoda lungo le colline del Moscato nelle zone di Loazzolo, Cossano Belbo , Rocchetta Belbo fino ai confini di Mango mentre farà parte del trittico di prove anche il tratto di San Carlo alle porte di Santo Stefano già usato nelle precedenti edizioni. Le iscrizioni apriranno giovedì 5 Settembre per chiudersi mercoledì 25. Sabato 28 settembre sarà possibile ritirare il road book ed effettuare una prima sessione di ricognizione delle prove che verrà riproposta venerdì 4 Ottobre. Sabato 5 si svolgeranno a Santo Stefano Belbo le verifiche tecniche e sportive dando la priorità agli equipaggi che partecipano allo shakedown. La prova in assetto da gara verrà allestita su un tratto del parziale di San Carlo dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il via della gara Domenica alle ore 8.00 con l’uscita dal parco assistenza di piazza Unità d’Italia. L’arrivo e la cerimonia di premiazione alle ore 16.30 in piazza Umberto 1° a Santo Stefano Belbo. Lo scorso anno la vittoria andò a Mattia Pizio e Luca Simonini sulla Skoda Fabia .