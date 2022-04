Sabato pomeriggio, dalle 14,30 in via Cecchin ad Asti (quartiere San Fedele), avrà luogo l’evento “160Bike – Sempre in Movimento”, format di evento ideato e promosso dall’associazione 160CM, nato per invitare le persone con sclerosi multipla a muoversi pedalando. Il format utilizza la bicicletta a scopo terapeutico e risponde a un bisogno disatteso, quello di “attività” accessibili anche alle persone con sclerosi multipla che promuovano il movimento in contesti non ospedalizzati, outdoor e di aggregazione sociale. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio di Regione Piemonte, Aou Città della Salute e della Scienza di Torino e CUS Torino.

Nel 2022 160Bike toccherà tutti i capoluoghi di provincia del Piemonte: 12 tappe nel corso dell’anno, da aprile a novembre, con partenza nei territori di competenza delle 12 Asl piemontesi.