Nella mattinata di sabato 7 giugno al centro sportivo “Salvatore Corso” al Nuovo Circolo Nosenzo, sito in Via Filippo Corridoni 51/A, la palla da hit ball è tornata a rimbalzare ad Asti grazie all’ASD Rainbow Planet.

L’associazione astigiana, in collaborazione con la PLV UISP, ha portato in città il gonfiabile nero e blu che ogni estate permette a questo sport di farsi conoscere nei parchi torinesi, permettendo così anche agli sportivi astigiani di conoscere da vicino l’hit ball.

Diversi ragazzi hanno colpito la palla più forte che potevano per fare hit, proprio come la squadra Asti KT sta facendo da diverse stagioni nei campionati e tornei UISP che vengono organizzati in giro per il Piemonte e il nord Italia.

Un momento d’incontro più che mai positivo che tocca ancora una volta Asti e che avvicina i giovani a questo sport inventato a fine anni 70 dal professor Gigante per permettere ai propri studenti di praticare un’attività fisica dinamica, divertente e nella massima sicurezza.

Da sempre attento nel fornire nuove esperienze ed opportunità di crescita interiore, di aggregazione e reale inclusione per le giovani promesse della ASD RAINBOW PLANET, tutto lo staff della società astigiana ha voluto partecipare all’evento di lancio di questa meravigliosa disciplina sportive dopo aver strutturato questa giornata da diverso tempo. Hanno voluto farsi trovare pronti Luigi Brescia, preparatore atletico e responsabile settore calcio, Lorenzo Trovò, tecnico del settore basket, Baskin e da oggi dopo la parte pratica di questo meraviglioso sport dell’Hit Ball, non chè collaboratore sempre efficiente del collega Brunetta Stefano, allenatore del gruppo di water basket e pallanuoto, prossime nuove attività di questa piccola, ma splendida realtà di Asti e diversi dirigenti come Pier Luigi Roggerio oltre al sempre presente Presidente Prof. Claudio Corso.

Fra i presenti all’evento promozionale c’era anche l’hitter e presidente dell’ASD Fantasticlub Chicco Pellitteri che ha commentato così questa esperienza “siamo tutti contenti di vedere che la nostra passione stia sempre più prendendo piede in città. Questa giornata di gioco col gonfiabile abbinata al torneo di hit ball degli istituti di Enaip Piemonte di questo fine aprile, dove Asti è arrivato secondo, non può che riempirci di immensa gioia perché stiamo vedendo tantissimi ragazzi appassionarsi a questo sport come abbiamo fatto noi alla loro età. Speriamo presto di riuscire a giocare con una seconda squadra cittadina, magari proprio sotto l’insegna della Rainbow Planet, così d’arricchire il programma sportivo cittadino con un bel derby di hit ball”

Sicuramente il movimento nazionale incrocia le dita e spera che Asti metta a segno una “bomba da 3” al più presto così da vedere una delle realtà storiche dell’hit ball italiano aggiungere una nuova realtà all’Hitalia.