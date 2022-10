La passeggiata di domenica 16 ottobre che da Ozzano Monferrato raggiungerà il Santuario del Sacro Monte di Crea è la prima iniziativa comune predisposta dal Comitato di Pilotaggio per la promozione dell’itinerario Superga Vezzolano Crea, di istituzione ormai storica ma assunto da poco a itinerario di valenza regionale. Sorto nel 2020 in seguito al Protocollo d’intesa promosso dalla Città Metropolitana di Torino, in qualità di ente capofila, e dalle Province di Asti e Alessandria ha visto l’adesione degli Enti di gestione delle Aree protette, dell’Ente di gestione dei Sacri Monti, del Cai, Club Alpino Italiano, dell’associazione Pro Natura e dei numerosi Comuni attraversati dall’itinerario. Per l’accompagnamento del gruppo ci si avvarrà dei volontari del Cai Piemonte e degli allievi del corso per accompagnatori naturalistici, organizzato dal Polo universitario Uni-Astiss, giunti al termine del percorso formativo che li abiliterà all’esercizio della professione. Per iscriversi contattare Barbara Ravera, presidente del Cai di Casale Monferrato, tel. 3471566816 – casalemonferrato@cai.it. Alle ore 7 ritrovo alla stazione dei Carabinieri di Ozzano Monferrato e ore 8,15 partenza