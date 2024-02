Un fine settimana di alto profilo tecnico tra i blocchi di partenza delle piscina Usmiani e Palanuoto di Torino in occasione di Swim-To, manifestazione organizzata dal Centro Nuoto Torino in collaborazione con il Comitato Regionale FIN Piemonte e Val d’Aosta.

Ai blocchi di partenza tra le oltre quaranta società e rappresentative partecipanti anche 13 astigiani a difesa del Team Dimensione Nuoto per un totale di 28 presenze gara

“Abbiamo sempre partecipato a questa manifestazione che quest’anno ha concentrato, oltre al vertice nazionale del nuoto giovanile anche buona parte dei migliori specialisti assoluti” commenta Paolo Ruscello, responsabile tecnico Astinuoto che continua:” la peculiarità di questa gara è rappresentata dalle finali in vasca da 50 metri aspetto che rende questa manifestazione unica nel suo genere e interessante sia in ottica dei campionati italiani in divenire, assoluti e di categoria”

In evidenza tra i nuotatori astigiani Egle Pintimalli capace di cogliere due finali nelle prove a dorso con buoni riscontri sia nelle batterie di vasca corta che nelle finali in vasca da 50 metri; i risultati dei 200 dorso in vasca da 25m (2.23.17) e quello della finale in vasca lunga (1.09.87) rappresentano anche i nuovi primati sociali.

Hanno ben gareggiato Filippo Ponassi (che sfiora la finale di categoria sui 100 dorso chiusi in 59.48), Stefano Cannella (autore di due primati personali su 200 misti 2.19.39 e 100 stile libero 55.09), Anna Capuano (al personale nei 50 rana con 35.26), Emma Pintimalli (30.21 sui 50 farfalla) oltre alle buone prove di Tommaso Dadone e Serena Aloia nelle prove dei 100 dorso e 100 rana chiuse in 59.35 e 1.15.29.

Hanno partecipato anche Federico Bocci, Alessandro Perinel, Davide Principato, Alberto Redoglia, Federico Ribero e Flavio Ruotolo.